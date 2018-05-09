Геркус: «Локомотив» хотел бы купить Головина»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в составе команды летом могут произойти большие изменения. Также руководитель заявил, что хотел бы заполучить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

– Согласны, что в целом состав «Локо» подошел к критическому возрасту и в ближайшее время его нужно обновлять?

– Для нас это не тайна. Планируем определенные шаги в этом направлении.

– Изменения станут большими?

– Они могут стать большими.

– Правда ли, что летом Алексей Миранчук может перейти в «Краснодар», а его братом Антоном интересуется «Спартак»?

– Интерес проявляют все и ко всем, в том числе, и к нашим лучшим футболистам. Не сомневаюсь, что многие клубы следят за теми же Миранчуками – и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА.

Так же, как мониторим рынок и мы сами – не слепые же. Вот Головин – замечательный полузащитник. Хотел бы «Локо» его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет.

В нынешнем сезоне Головин провел 42 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.