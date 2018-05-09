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Геркус: «Локомотив» хотел бы купить Головина»

9 мая 2018, 16:11
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в составе команды летом могут произойти большие изменения. Также руководитель заявил, что хотел бы заполучить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

– Согласны, что в целом состав «Локо» подошел к критическому возрасту и в ближайшее время его нужно обновлять?

– Для нас это не тайна. Планируем определенные шаги в этом направлении.

– Изменения станут большими?

– Они могут стать большими.

– Правда ли, что летом Алексей Миранчук может перейти в «Краснодар», а его братом Антоном интересуется «Спартак»?

– Интерес проявляют все и ко всем, в том числе, и к нашим лучшим футболистам. Не сомневаюсь, что многие клубы следят за теми же Миранчуками – и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА.

Так же, как мониторим рынок и мы сами – не слепые же. Вот Головин – замечательный полузащитник. Хотел бы «Локо» его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет.

В нынешнем сезоне Головин провел 42 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Головин Александр Геркус Илья
Комментарии (10)
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cska-62
1525872620
Так и Зобнин всем должен быть интересен... И Чалов с Жамалетдиновым... Только мало кто из них захочет поменять клубную прописку в РФПЛ, а вот в Европу поедут, если интересные предложения будут. И в этом нет никакой трагедии. У Головина и Зобнина точно может быть большое будущее в футболе. Это уже очевидно! Чалову с Жамалетдиновым пока рановато... Обретут стабильность, тогда и поговорим...
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giluxa1963
1525873469
ну это точно но Головина придется все таки продать так как надо как минимум трех защитников а деньги надо от куда то брать
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BRO_football
1525875650
Если Головину и уходить из ЦСКА, то только в Европу.
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мы_не_рабы
1525876953
Как всегда, вырвали пол фразы и в заголовок. А вы - обсуждайте. А Геркус дальше что сказал? "Реально ли это? Конечно, нет." Что обсуждать? Я думаю, что нашим молодым ребятам надо уезжать в Европу и пробовать свои силы в ведущих чемпионатах. А мы будем за них болеть.
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bset
1525877370
И Головин в России никуда больше не пойдет, и Миранчукам в других клубах нечего ловить. Надо ехать в Европу.
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yorgenbarenz
1525877888
Какой смысл Миранчукам перебегать из чемпиона в другую команду России?Смысл один-если дадут больше,чем в Локо.И Герпесу перепадёт....
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