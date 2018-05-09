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    Геркус: «Локомотив» хотел бы купить Головина»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в составе команды летом могут произойти большие изменения. Также руководитель заявил, что хотел бы заполучить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    – Согласны, что в целом состав «Локо» подошел к критическому возрасту и в ближайшее время его нужно обновлять?

    – Для нас это не тайна. Планируем определенные шаги в этом направлении.

    – Изменения станут большими?

    – Они могут стать большими.

    – Правда ли, что летом Алексей Миранчук может перейти в «Краснодар», а его братом Антоном интересуется «Спартак»?

    – Интерес проявляют все и ко всем, в том числе, и к нашим лучшим футболистам. Не сомневаюсь, что многие клубы следят за теми же Миранчуками – и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА.

    Так же, как мониторим рынок и мы сами – не слепые же. Вот Головин – замечательный полузащитник. Хотел бы «Локо» его заполучить? Безусловно. Реально ли это? Конечно, нет.

    В нынешнем сезоне Головин провел 42 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2018 16:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 мая 2018, 17:58

      Какой смысл Миранчукам перебегать из чемпиона в другую команду России?Смысл один-если дадут больше,чем в Локо.И Герпесу перепадёт....

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 мая 2018, 17:49

      И Головин в России никуда больше не пойдет, и Миранчукам в других клубах нечего ловить. Надо ехать в Европу.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 мая 2018, 17:42

      Как всегда, вырвали пол фразы и в заголовок. А вы - обсуждайте. А Геркус дальше что сказал? "Реально ли это? Конечно, нет." Что обсуждать? Я думаю, что нашим молодым ребятам надо уезжать в Европу и пробовать свои силы в ведущих чемпионатах. А мы будем за них болеть.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > мы_не_рабы 9 мая 2018, 17:50

      Да все уже устали об этом говорить. Весь этот сайт построен на интригующем заголовке, ничего не имеющим общего с названием.

      4
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > bset 10 мая 2018, 00:40

      Самое интересное , что им за это ещё и не стыдно.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 мая 2018, 17:20

      Если Головину и уходить из ЦСКА, то только в Европу.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 мая 2018, 16:44

      ну это точно но Головина придется все таки продать так как надо как минимум трех защитников а деньги надо от куда то брать

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 мая 2018, 16:30

      Так и Зобнин всем должен быть интересен... И Чалов с Жамалетдиновым... Только мало кто из них захочет поменять клубную прописку в РФПЛ, а вот в Европу поедут, если интересные предложения будут. И в этом нет никакой трагедии. У Головина и Зобнина точно может быть большое будущее в футболе. Это уже очевидно! Чалову с Жамалетдиновым пока рановато... Обретут стабильность, тогда и поговорим...

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 9 мая 2018, 18:02

      Полностью согласен, что Головин и Зобнин готовы к играм
      в европейских клубах. Что касается Чалова и Жамалетдинова, то
      им нужно годик-два поиграть в клубе, обрести уверенность и
      стабильность в игре, а так, тоже, путь в европейский клуб. Кстати,
      уже появляются и другие молодые игроки в наших клубах.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 9 мая 2018, 20:54

      Непонятно только, почему у многих переход во взрослый футбол проходит с таким трудом...?! 19 - 20 лет - это уже не подростки! Некоторые мужают и раньше - в 16 - 17 лет. Тот же Чалов - прирождённые "наконечник копья"! Быстрый, пронырливый, точный... Жамалетдинов - игрок другого плана, с бОльшими возможностями... Но все свои достоинства им нужно реализовывать! У Тимура травма была, Фёдор стал проявлять свои бомбардирские качества только в конце сезона, хотя давно уже играл очень полезно!

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