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    Catalunya Radio: «Барселона» продаст Суареса в случае приобретения Гризманна

    «Барселона» может расстаться с нападающим Луисом Суаресом в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Catalunya Radio, 31-летний футболист покинет каталонцев, если клуб приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Напомним, сумма отступных за француза составляет 100 миллионов евро. Чтобы частично вернуть потраченные деньги, сине-гранатовые планируют продать уругвайца, если поступит выгодное предложение.

    В нынешнем сезоне Суарес провел 48 игр, забил 30 голов и сделал 16 результативных передач. На счету Гризманна 27 мячей и 14 передач в 46 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 18:09

      Что то в это верится с трудом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 18:07

      Если это так, то зря уругваец Гризманну в комплиментах рассыпался, накликал беду) Хотя верится с трудом конечно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 9 мая 2018, 18:04

      без Суареса игры не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 17:39

      самый дикий бред, что я слышал за последние пару лет. Пользу Суреза для Барсы очень сложно переоценить. Один из лучших трансферов клуба за долгое время. Вместе с Пике и Месси в числе лидеров команды. в 100 крат вероятнее, что команду покинет Дембеле, а об Алькасере я вообще молчу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 9 мая 2018, 17:20

      оставить бы и того и того, но зарплатная ведомость...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 17:01

      Суарес посильнее Гризманна будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 9 мая 2018, 16:41

      утятина чистейшей воды,даже Лео не давал добро на этот трансфер ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2018, 16:04

      Дело!
      Готовятся к введению видеоповторов...
      Даже наверное поддерживать команду начну - минус Неймар и Суарес!

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > panmon 9 мая 2018, 23:09

      Не любишь ты Суареса,неравнодушен к нему.Все посты твои о нем.Наверное Луис женщину у тебя увел или на ногу тебе в трамвае наступил.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Патронташ 10 мая 2018, 11:27

      За что мне его любить? Кроме одного восхитительного эпизода на ЧМ, когда он мяч из 9ки выбил руками - и вспомнить нечего. Как пришел в Барсу так ведет себя как девчонка.
      Кусается и симулирует...

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