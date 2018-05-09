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  • Catalunya Radio: «Барселона» продаст Суареса в случае приобретения Гризманна

Catalunya Radio: «Барселона» продаст Суареса в случае приобретения Гризманна

9 мая 2018, 15:59
10

«Барселона» может расстаться с нападающим Луисом Суаресом в летнее трансферное окно.

Как сообщает Catalunya Radio, 31-летний футболист покинет каталонцев, если клуб приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Напомним, сумма отступных за француза составляет 100 миллионов евро. Чтобы частично вернуть потраченные деньги, сине-гранатовые планируют продать уругвайца, если поступит выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Суарес провел 48 игр, забил 30 голов и сделал 16 результативных передач. На счету Гризманна 27 мячей и 14 передач в 46 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетико Барселона Суарес Луис Гризманн Антуан
Комментарии (10)
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panmon
1525871047
Дело! Готовятся к введению видеоповторов... Даже наверное поддерживать команду начну - минус Неймар и Суарес!
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koli4ka
1525873301
утятина чистейшей воды,даже Лео не давал добро на этот трансфер ...
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Бухбух
1525874471
Суарес посильнее Гризманна будет
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rLt_Ortriwar
1525875651
оставить бы и того и того, но зарплатная ведомость...
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Cules2013
1525876746
самый дикий бред, что я слышал за последние пару лет. Пользу Суреза для Барсы очень сложно переоценить. Один из лучших трансферов клуба за долгое время. Вместе с Пике и Месси в числе лидеров команды. в 100 крат вероятнее, что команду покинет Дембеле, а об Алькасере я вообще молчу.
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andrej-lucevich
1525878252
без Суареса игры не будет
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Viper for CSKA
1525878437
Если это так, то зря уругваец Гризманну в комплиментах рассыпался, накликал беду) Хотя верится с трудом конечно
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zigbert
1525878548
Что то в это верится с трудом.
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