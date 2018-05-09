Catalunya Radio: «Барселона» продаст Суареса в случае приобретения Гризманна

«Барселона» может расстаться с нападающим Луисом Суаресом в летнее трансферное окно.

Как сообщает Catalunya Radio, 31-летний футболист покинет каталонцев, если клуб приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Напомним, сумма отступных за француза составляет 100 миллионов евро. Чтобы частично вернуть потраченные деньги, сине-гранатовые планируют продать уругвайца, если поступит выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Суарес провел 48 игр, забил 30 голов и сделал 16 результативных передач. На счету Гризманна 27 мячей и 14 передач в 46 матчах.