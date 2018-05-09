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  • Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака» и может выйти на поле в последнем матче сезона

Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака» и может выйти на поле в последнем матче сезона

9 мая 2018, 14:54
8

Нападающий «Спартака» Зе Луиш возобновил тренировки в общей группе накануне поединка 30 тура РФПЛ с «Динамо».

Напомним, 27-футболист не принимал участия в прошлом матче с «Ростовом» (2:0) из-за небольшого повреждения.

Травмированные защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков пока продолжают заниматься по индивидуальному плану.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 13 мая. Начало – в 14:00 по московскому времени. В случае победы красно-белые гарантируют себе серебряные медали и путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зе Луиш
Комментарии (8)
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VVM1964
1525867861
Отлично - это придаст дополнительную мощь нашей атаке , но главное что бы оборона " продержалась " .
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mialkov
1525868842
Давай, Зе! Вколоти парочку напоследок!!!
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Боцман59rus
1525870339
зоя вообще, как мне кажется, поймал расслабон в последнее время, ладно Жано -травмируется даже от соприкосновения с воздухом, все привыкли, но здесь ситуация требует волшебную пилюлю от тренерского штаба а не от докторов.()
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Flame2045
1525874113
Пригодится в игре с Динамитами...
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zigbert
1525877621
Это хорошая новость. Пригодится в игре.
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OfaZavr
1525879374
это хорошо, Зе всегда старается и приносит пользу!
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Мары
1525881675
О, хрустальный вернулся.Всем хорош, но травмы это его бич. Удачи нам в последнем матче сезона.
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