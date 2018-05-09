Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака» и может выйти на поле в последнем матче сезона

Нападающий «Спартака» Зе Луиш возобновил тренировки в общей группе накануне поединка 30 тура РФПЛ с «Динамо».

Напомним, 27-футболист не принимал участия в прошлом матче с «Ростовом» (2:0) из-за небольшого повреждения.

Травмированные защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков пока продолжают заниматься по индивидуальному плану.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 13 мая. Начало – в 14:00 по московскому времени. В случае победы красно-белые гарантируют себе серебряные медали и путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.