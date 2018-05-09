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    Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака» и может выйти на поле в последнем матче сезона

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш возобновил тренировки в общей группе накануне поединка 30 тура РФПЛ с «Динамо».

    Напомним, 27-футболист не принимал участия в прошлом матче с «Ростовом» (2:0) из-за небольшого повреждения.

    Травмированные защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков пока продолжают заниматься по индивидуальному плану.

    Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 13 мая. Начало – в 14:00 по московскому времени. В случае победы красно-белые гарантируют себе серебряные медали и путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.05.2018 14:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 мая 2018, 19:01

      О, хрустальный вернулся.Всем хорош, но травмы это его бич.
      Удачи нам в последнем матче сезона.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 18:22

      это хорошо, Зе всегда старается и приносит пользу!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:53

      Это хорошая новость. Пригодится в игре.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 9 мая 2018, 16:55

      Пригодится в игре с Динамитами...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 мая 2018, 15:52

      зоя вообще, как мне кажется, поймал расслабон в последнее время, ладно Жано -травмируется даже от соприкосновения с воздухом, все привыкли, но здесь ситуация требует волшебную пилюлю от тренерского штаба а не от докторов.()

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 мая 2018, 15:27

      Давай, Зе! Вколоти парочку напоследок!!!

      9
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