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    Азар не собирается уходить из «Челси» в «Реал» ради Лиги чемпионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что счастлив в Лондоне, он не собирается менять клуб только лишь ради участия в матчах Лиги чемпионов.

    «Я верю, что фанаты не хотят моего ухода из «Челси». Я счастлив в Лондоне. Публика обожает меня, а мне нравятся мои товарищи по команде, моей семье здесь хорошо.

    Лига чемпионов? Конечно, я хочу играть в этом турнире, но это желание не является приоритетным для меня», – цитирует Азара SFR Sport.

    Напомним, Азар является одним из потенциальных кандидатов на переход в «Реал» ближайшим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 08:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +567

      LAY394 9 мая 2018, 14:34

      такая ****** если тока позовут, чемодан уже собраны

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 мая 2018, 12:49

      Если не утка ,то молодцом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 мая 2018, 08:16

      так обычно говорят перед переходом куда-то, мол не волнуйтесь ребята я никуда не уйду, а потом оп и поминай как звали

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