Азар не собирается уходить из «Челси» в «Реал» ради Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что счастлив в Лондоне, он не собирается менять клуб только лишь ради участия в матчах Лиги чемпионов.

«Я верю, что фанаты не хотят моего ухода из «Челси». Я счастлив в Лондоне. Публика обожает меня, а мне нравятся мои товарищи по команде, моей семье здесь хорошо.

Лига чемпионов? Конечно, я хочу играть в этом турнире, но это желание не является приоритетным для меня», – цитирует Азара SFR Sport.

Напомним, Азар является одним из потенциальных кандидатов на переход в «Реал» ближайшим летом.