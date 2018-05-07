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    Геркус: «Чемпионство «Локомотива» в матче против «Зенита» – драма для Денисова»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал эмоции полузащитника Игоря Денисова после победы в чемпионате России.

    Чемпионство московского клуба пришлось на матч 29 тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

    – Один из самых запоминающихся моментов – слезы Игоря Денисова. Ожидали таких эмоций?

    – Пытался отвести его в стороночку, надеть чемпионскую майку, потому что Игорю нужно было получить чемпионский кубок. В итоге он справился с эмоциями.

    Хотя понятно, что накатили эмоции не только у него, но и у многих других. Его отпустило, потом и у меня был приступ. Что тут добавить? Было очень эмоционально. Тяжело сдержаться… Работал, работал, а тут раз – и чемпионство.

    – Удивительно: Гарик – парень железный, а тут – слезы.

    – Поймите, у него было тяжелый период. Слава Богу, все закончилось, и Игорь всем доказал, что он – достойный игрок, честный. Так получилось, что чемпионство пришлось на матч против его бывшей команды. Конечно, это драма.

    Когда ты слышишь кричалки, которые раньше тебя поддерживали и на которых ты вырос, – это тяжело. И тут родные люди, и там… Получилась семейная драма. Это непросто.

    – В раздевалке Денисова не было?

    – Не было. Он ведь не сразу уехал. Сначала походил по полю.

    – Почему Игорь так поступает?

    – Так ему, наверное, проще – быть на родной земле, в кругу родных. Но он не просто улетел, а улетел праздновать.

    Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2018 20:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 мая 2018, 06:00

      с победой Игорь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 7 мая 2018, 22:26

      У меня большое уважение к Денисову. Он настоящий мужик, настоящий воин, Истинный проффи своего дело.

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 7 мая 2018, 21:53

      ....этава денисава, васся, вопшэ иногда понять невозможно...но, все равно, от души, жи есть, поздравляю всех паровозников с чемпионством! они по праву были стабильней в этом году

      4
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Ауторитетный экспэрт мамо 7 мая 2018, 23:51

      Пиши "Уасся" - так прикольней будет )))

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