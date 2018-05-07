Геркус: «Чемпионство «Локомотива» в матче против «Зенита» – драма для Денисова»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал эмоции полузащитника Игоря Денисова после победы в чемпионате России.

Чемпионство московского клуба пришлось на матч 29 тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

– Один из самых запоминающихся моментов – слезы Игоря Денисова. Ожидали таких эмоций?

– Пытался отвести его в стороночку, надеть чемпионскую майку, потому что Игорю нужно было получить чемпионский кубок. В итоге он справился с эмоциями.

Хотя понятно, что накатили эмоции не только у него, но и у многих других. Его отпустило, потом и у меня был приступ. Что тут добавить? Было очень эмоционально. Тяжело сдержаться… Работал, работал, а тут раз – и чемпионство.

– Удивительно: Гарик – парень железный, а тут – слезы.

– Поймите, у него было тяжелый период. Слава Богу, все закончилось, и Игорь всем доказал, что он – достойный игрок, честный. Так получилось, что чемпионство пришлось на матч против его бывшей команды. Конечно, это драма.

Когда ты слышишь кричалки, которые раньше тебя поддерживали и на которых ты вырос, – это тяжело. И тут родные люди, и там… Получилась семейная драма. Это непросто.

– В раздевалке Денисова не было?

– Не было. Он ведь не сразу уехал. Сначала походил по полю.

– Почему Игорь так поступает?

– Так ему, наверное, проще – быть на родной земле, в кругу родных. Но он не просто улетел, а улетел праздновать.

Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.