Озил: «Уверен, что восстановлюсь к чемпионату мира»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал свое отсутствие в матче 37-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0).

Напомним, главный тренер «канониров» Арсен Венгер провел последнюю домашнюю встречу в должности.

«Жалко, что проблемы со спиной не позволили мне сыграть во вчерашнем матче. Мне понадобится время, но уверен, что восстановлюсь к чемпионату мира.

Еще раз хотел бы поблагодарить босса. Было огромной честью играть за вас, мсье Венгер! Спасибо за воспоминания!» – написал немец в твиттере.

Соперниками действующих чемпионов мира по группе F стали команды Мексики, Швеции и Южной Кореи.