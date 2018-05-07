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    Озил: «Уверен, что восстановлюсь к чемпионату мира»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал свое отсутствие в матче 37-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0).

    Напомним, главный тренер «канониров» Арсен Венгер провел последнюю домашнюю встречу в должности.

    «Жалко, что проблемы со спиной не позволили мне сыграть во вчерашнем матче. Мне понадобится время, но уверен, что восстановлюсь к чемпионату мира.

    Еще раз хотел бы поблагодарить босса. Было огромной честью играть за вас, мсье Венгер! Спасибо за воспоминания!» – написал немец в твиттере.

    Соперниками действующих чемпионов мира по группе F стали команды Мексики, Швеции и Южной Кореи.

    Источник: Skysports

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    07.05.2018 19:46
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