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    Филимонов может начать тренерскую карьеру

    Шестикратный чемпион России в составе московского«Спартака» Александр Филимонов, который на днях объявил о завершении своей профессиональной карьеры в 44 года, готов попробовать свои силы на тренерском мостике.

    «Возможно ли, что в будущем я стану главным тренером? Если бы мне задали этот вопрос пару лет назад, я бы ответил: точно нет. Сейчас уже не исключаю такого поворота. Могу представить себя и детским тренером – у меня с ребятишками нормальный контакт.

    Если что-то не сложится во взрослом футболе, без работы сидеть не хочу», – сказал Филимонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2018 10:53
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 мая 2018, 18:44

      Ну,если до сих пор не стал,то уже вряд ли стоит начинать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 7 мая 2018, 14:11

      Тренер очко. Всех научит

      -1
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