Филимонов может начать тренерскую карьеру

Шестикратный чемпион России в составе московского«Спартака» Александр Филимонов, который на днях объявил о завершении своей профессиональной карьеры в 44 года, готов попробовать свои силы на тренерском мостике.

«Возможно ли, что в будущем я стану главным тренером? Если бы мне задали этот вопрос пару лет назад, я бы ответил: точно нет. Сейчас уже не исключаю такого поворота. Могу представить себя и детским тренером – у меня с ребятишками нормальный контакт.

Если что-то не сложится во взрослом футболе, без работы сидеть не хочу», – сказал Филимонов.