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    Гончаренко считает, что нестабильная игра Чалова мешает ему пробиться в сборную России

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил яркую игру нападающих своей команды Ахмеда Мусы и Федора Чалова в мачте с тульским «Арсеналом».

    Матч 29-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 6:0.

    — Два быстрых гола заставили «Арсенал» сильно раскрыться. Не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы проводили быстрые атаки, доставляли мяч за спину защитникам, но моментами у «Арсенала» было преимущество, это мне не нравилось. Мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли нападающие Чалов и Муса. Можно сказать, играли для болельщиков. Погода футбольная, отличное поле, потрясающий антураж.

    — Два вопроса о Чалове. Почему он так не может играть весь год, а не только весной? И заслуживает ли вызова в сборную?

    — Второй вопрос не по адресу. Что касается первой части, молодым свойственна нестабильность.

    Чалов тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Он – лучший игрок весны

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.05.2018 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 7 мая 2018, 12:08

      Чалов, возможно, это задел на будущее для сборной, если будет прогрессировать. Но на ЧМ-2018 ему рано, честно говоря. Да и Дзюба не очень готов, во всяком случае в роли забивалы. По игре с ЦСКА это было видно, а ведь ценность игрока именно в способности играть против сильных соперников. Матч с Зенитом он сыграл лучше, но там и игра принципиальная, и 10 лямов на кону было)) Заболотный вообще ноль... Кто в сборной забивать будет? Смолов только? На него да на Головина вся надежда

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 7 мая 2018, 11:28

      Заголовок и содержание статьи - это просто п..ц))))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 мая 2018, 11:13

      Чалову не стоит обольщаться. В игре за сборную он не увидит таких шансов забить,как с туляками.Ему надо упорно работать над техникой,чтобы иногда обводить защитников других сборных.С дриблингом у нас беда.Один Жирков может тряхнуть стариной иногда.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 мая 2018, 10:29

      Рано ему...Хотя лучше Дзюбы и тем более Болотного, в разы...

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      Рейтинг: +301

      23igkra 7 мая 2018, 09:53

      Хватит уже перевирать слова. Ну ведь не так он сказал, как в заголовке сказано.

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