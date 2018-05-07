Гончаренко считает, что нестабильная игра Чалова мешает ему пробиться в сборную России

Чалов, возможно, это задел на будущее для сборной, если будет прогрессировать. Но на ЧМ-2018 ему рано, честно говоря. Да и Дзюба не очень готов, во всяком случае в роли забивалы. По игре с ЦСКА это было видно, а ведь ценность игрока именно в способности играть против сильных соперников. Матч с Зенитом он сыграл лучше, но там и игра принципиальная, и 10 лямов на кону было)) Заболотный вообще ноль... Кто в сборной забивать будет? Смолов только? На него да на Головина вся надежда
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил яркую игру нападающих своей команды Ахмеда Мусы и Федора Чалова в мачте с тульским «Арсеналом».
Матч 29-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 6:0.
— Два быстрых гола заставили «Арсенал» сильно раскрыться. Не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы проводили быстрые атаки, доставляли мяч за спину защитникам, но моментами у «Арсенала» было преимущество, это мне не нравилось. Мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли нападающие Чалов и Муса. Можно сказать, играли для болельщиков. Погода футбольная, отличное поле, потрясающий антураж.
— Два вопроса о Чалове. Почему он так не может играть весь год, а не только весной? И заслуживает ли вызова в сборную?
— Второй вопрос не по адресу. Что касается первой части, молодым свойственна нестабильность.
Чалов тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Он – лучший игрок весны