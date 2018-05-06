Чалов тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Он – лучший игрок весны

Теперь армейцы забивают пять голов за тайм.

«Локомотив» – чемпион России. Но борьба за попадание в Лигу чемпионов еще продолжается. «Спартак» ее на будущий сезон себе обеспечил. ЦСКА придется биться до последнего тура, но по такой игре это уже не проблема. Армейцы забили пять мячей тульскому «Арсеналу» всего за один тайм. Федор Чалов оформил хет-трик. Хотя еще недавно он едва попадал в запас.

Статистика Чалова по этому сезону не выглядит грандиозной. В 18-ти матчах у Чалова шесть голов и четыре голевые передачи. Половину забитых мячей Федор за тайм матча с «Арсеналом». От него же перед этой игрой вышла забавная цитата. «Легко с «Арсеналом» точно не будет. Там появился Дзюба», – рассказывал Чалов. Пока Дзюба пытался сделать хоть что-нибудь в атаке, Чалов забивал, а в начале второго тайма отдал голевую на Мусу.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 мая 2018 г.

Вот еще несколько достижений форварда ЦСКА за эту весну:

1) Впервые в сезоне Чалов забил только девятого апреля. Он вышел на замену в матче с «Динамо» при счете 0:2, создал себе гол и промахнулся в пустые ворота. ЦСКА проиграл, но еще один шанс перед Гончаренко Чалов заслужил.

2) ЦСКА едва не совершил чудо и не прошел «Арсенал» в Лиге Европы. Чалов забил англичанам в домашнем матче, но победу армейцы не удержали.

3) Дважды Чалов отличился в игре с «Амкаром», который обыгрывает всех подряд в борьбе за выживание. ЦСКА разгромил соперника, а Чалов окончательно остался в старте. Перед этим голевая скидка Федора на Мусу принесла ЦСКА важное очко в Уфе.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 мая 2018 г.

У Гончаренко снова появился нападающий, который может играть результативно. Синдром второго сезона преодолен, а недостаточно серьезные габариты Чалов научился использовать в плюс. Из-за этого пришел первый хет-трик в профессиональной карьере. До матча с Тулой лучшей игрой Чалова считали встречу с «Монако» еще на юношеском уровне. Там он забил четыре.

Свой шанс Федор получил после травмы Вернблума, которого вынужденно делали нападающим. «Чалов? Думаю, он пересмотрел к себе отношение. Сидя на скамейке, ты смотришь на игру партнеров и думаешь, что сделал не так и как команде помочь. В отсутствие Вернблума нам нужен был забивающий форвард, и я рад, что его место занял Федя», – сказал Виктор Гончаренко. В сборную России Чалова звать рано, но затащить ЦСКА в Лигу чемпионов он способен.

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Арсенал»