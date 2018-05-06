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    Чалов тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Он – лучший игрок весны


    4
    Голосов: 4
    06.05.2018 20:15
    Теперь армейцы забивают пять голов за тайм.

    «Локомотив» – чемпион России. Но борьба за попадание в Лигу чемпионов еще продолжается. «Спартак» ее на будущий сезон себе обеспечил. ЦСКА придется биться до последнего тура, но по такой игре это уже не проблема. Армейцы забили пять мячей тульскому «Арсеналу» всего за один тайм. Федор Чалов оформил хет-трик. Хотя еще недавно он едва попадал в запас.

    Статистика Чалова по этому сезону не выглядит грандиозной. В 18-ти матчах у Чалова шесть голов и четыре голевые передачи. Половину забитых мячей Федор за тайм матча с «Арсеналом». От него же перед этой игрой вышла забавная цитата. «Легко с «Арсеналом» точно не будет. Там появился Дзюба», – рассказывал Чалов. Пока Дзюба пытался сделать хоть что-нибудь в атаке, Чалов забивал, а в начале второго тайма отдал голевую на Мусу.

    Вот еще несколько достижений форварда ЦСКА за эту весну:

    1) Впервые в сезоне Чалов забил только девятого апреля. Он вышел на замену в матче с «Динамо» при счете 0:2, создал себе гол и промахнулся в пустые ворота. ЦСКА проиграл, но еще один шанс перед Гончаренко Чалов заслужил.

    2) ЦСКА едва не совершил чудо и не прошел «Арсенал» в Лиге Европы. Чалов забил англичанам в домашнем матче, но победу армейцы не удержали.

    3) Дважды Чалов отличился в игре с «Амкаром», который обыгрывает всех подряд в борьбе за выживание. ЦСКА разгромил соперника, а Чалов окончательно остался в старте. Перед этим голевая скидка Федора на Мусу принесла ЦСКА важное очко в Уфе.

    У Гончаренко снова появился нападающий, который может играть результативно. Синдром второго сезона преодолен, а недостаточно серьезные габариты Чалов научился использовать в плюс. Из-за этого пришел первый хет-трик в профессиональной карьере. До матча с Тулой лучшей игрой Чалова считали встречу с «Монако» еще на юношеском уровне. Там он забил четыре.

    Свой шанс Федор получил после травмы Вернблума, которого вынужденно делали нападающим. «Чалов? Думаю, он пересмотрел к себе отношение. Сидя на скамейке, ты смотришь на игру партнеров и думаешь, что сделал не так и как команде помочь. В отсутствие Вернблума нам нужен был забивающий форвард, и я рад, что его место занял Федя», – сказал Виктор Гончаренко. В сборную России Чалова звать рано, но затащить ЦСКА в Лигу чемпионов он способен.

    Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Арсенал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии12
    ...
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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 мая 2018, 08:06

      зачем тащит,опять позорится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 19:28

      рано хвалить, много еще ошибок, пусть растет.
      надо побольше спрашивать, будет еще лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 мая 2018, 14:22

      Ни на что не намекаю, но будучи крепкой командой и претендующей на еврокубки, Арсенал уж больно легко и беззубо проиграл матч!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > mdu86 7 мая 2018, 15:08

      точно по защите видно последние мячи как забивали вообще не бегут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 7 мая 2018, 13:03

      Может его в сборную взять , а не заболотного?!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 мая 2018, 08:33

      Господа, не надо эйфории - Арсенал далеко не показатель. Конечно, приятно за парня и за страну, что растут у нас еще ребята неплохие. Но вот на ЧМ можно было бы дать шанс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      valexa 6 мая 2018, 23:50

      Муса бросай нигерию, даешь гражданство нигерийцу.
      Нашли с кем играть, и на ком выезжать.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 мая 2018, 22:31

      Спасибо Мудко. Если бы не лимит, Чалов бы никогда не заиграл. Ах да, у нас же хватает игроков и он реально заслужил переход в основную команду. Ну зато в основу благодаря лимиту в основе вечно. А, нет. Его сажали в запас и после этого он разыгрался. Так он благодаря конкуренции стал добротным футболистом. А кто тогда благодаря лимиту заиграл?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 6 мая 2018, 21:46

      Главное не моментальный результат, а стабильная игра и я бы не спешил так его расхваливать

      6
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 6 мая 2018, 21:36

      Федор молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Сборной нужны забивные форварды. Но лучше бы он на другом Арсенале оторвался (шутка).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 6 мая 2018, 21:33

      2-3 матча и потом опять о нем забудут. У нас молодежь так играет - 2,3 матча и в запой. Сколько у нас было новых месси? А итоге в сборной играть не кому.

      4
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