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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Арсенал

06.05.2018, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 29 тур ЦСКА - Арсенал Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
27 октября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
14 тур
18 ноября, пятница 19:00 Арсенал 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

26 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 2:0 Арсенал
Товарищеские матчи 2016

17 июля, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Арсенал 1:4 ЦСКА
7 тур
13 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 2:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 мая 2018, 21:51

    что за ептыть игра у Арсенала??????? с Зенитом играли на ура, а сегодня пипец какой-то.

    0
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 6 мая 2018, 20:57

    Молодцы ЦСКА!!!

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    Рейтинг: +2653

    пряник929 6 мая 2018, 20:55

    Вот так был возмещен ущерб после матча с Зенитом....

    1
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    Рейтинг: +557

    avera 6 мая 2018, 20:54

    Не тот Арсенал.

    1
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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 6 мая 2018, 20:49

    1 минуту добавили ко второму тайму, первый раз такое вижу за последние несколько лет

    1
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > Masteralex 6 мая 2018, 20:52

    а в чем смысл был добавлять больше?

    0
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    Рейтинг: +142

    Сергёга 6 мая 2018, 20:42

    Всё ясно.

    1
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    Рейтинг: +2697

    turist82 6 мая 2018, 20:31

    Как тузик - грелку. Надеюсь не договорняк хоть..

    3
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    Рейтинг: +2653

    пряник929 > turist82 6 мая 2018, 20:52

    Это галимый договорняк... за что нас так , болельщиков???

    2
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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD 6 мая 2018, 20:14

    А Дзюба, Дзюба то где ? Кто-нибудь суперфорварда видел ?

    12
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    Рейтинг: +2096

    upiter622 > MaxRnD 6 мая 2018, 20:17

    Видел,у метро!деньги собирал!Все ушло на Зенит!)))

    2
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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD > upiter622 6 мая 2018, 20:20

    Чо в раздевалке Арсенала уже все карманы обчистил или одноклубники поумнели и мелочь в карманах уже не оставляют ?

    9
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > MaxRnD 6 мая 2018, 20:39

    Топ-форвард чет приуныл))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 6 мая 2018, 20:13

    Ребят, хватит ересь нести про "Арсенал приехал за деньгами", "Матч куплен" и т.д - очевидно же что одна команда максимально собрана и настроена на результат, а вторая х..й забила уже.

    0
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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD > PassCSKA 6 мая 2018, 20:15

    Одна команда максимально страпонит другую ))

    13
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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович > PassCSKA 6 мая 2018, 20:20

    Да тут незнаешь уже на что и подумать. Арсенал не та команда чтобы безвольно за тайм пятерик пропускать.

    0
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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD > Иванов Иван Иванович 6 мая 2018, 20:24

    Решили открыть для себя новые горизонты и довести Божовича до инфаркта. После этой игры граф в очередной раз начнёт паковать чемоданы

    12
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > MaxRnD 6 мая 2018, 20:25

    Больше всего жалко молодого тульского кипера (

    0
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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD > PassCSKA 6 мая 2018, 20:26

    Да и не говори, пацан попал в расколбас. Лишь бы после этого не сломался

    12
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 6 мая 2018, 20:12

    Надо забивать, чем больше тем лучше! - пока забивается!

    -1
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