Суарес: «Перед голом Месси я сфолил на Варане»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что сфолил в борьбе с защитником «Реала» Рафаэлем Вараном в прошедшем Класико, после чего отдал голевой пас Лионелю Месси.

«Думаю, в этом эпизоде был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге. Но Класико всегда проходит в подобных условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей.

Конечно, мы тоже хотели победить, но удаление Серхи Роберто сыграло против нас. Команда отлично поработала, ничья – неплохой результат для данной ситуации», – сказал Суарес.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.

Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи