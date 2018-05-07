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    Суарес: «Перед голом Месси я сфолил на Варане»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что сфолил в борьбе с защитником «Реала» Рафаэлем Вараном в прошедшем Класико, после чего отдал голевой пас Лионелю Месси.

    «Думаю, в этом эпизоде был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге. Но Класико всегда проходит в подобных условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей.

    Конечно, мы тоже хотели победить, но удаление Серхи Роберто сыграло против нас. Команда отлично поработала, ничья – неплохой результат для данной ситуации», – сказал Суарес.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: AS

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    07.05.2018 06:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 09:16

      "Был небольшой фол"? Это теперь называется "признался"? ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 мая 2018, 18:47

      Все в курсе,что ты сфолил на Варана,судья тоже

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 7 мая 2018, 08:59

      Судейские ошибки были чудовишными. "Человек" в подобие суареса признается в своем нарушении ,а у Альба не хватило честности. Вот эти 2 эпизода решили исход.

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > nelez 7 мая 2018, 09:38

      Да что ты говоришь... у бэйла хватило и рамоса... удали бэйла игра другая была бы и пенальти не пахло бы и вторая желтая рамосу удивляют как ты слепые дармоеды

      4
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > de bruyne 7 мая 2018, 21:44

      Фолл Бейла не тянул на нарушение не пинди

      -1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 7 мая 2018, 08:10

      Признание - это хорошо, но там было столько судейских ошибок в обе стороны..., причем многие из них так или иначе повлияли на результат...

      1
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 7 мая 2018, 08:03

      Молодец Суарес!!! Вовремя сказал, хоть ставка зашла голы в обоих таймах 1,5 больше.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 мая 2018, 07:30

      Пора выходить на новый уровень

      0
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