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    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи


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    Голосов: 13
    06.05.2018 23:40
    Судейство – просто ужас.

    Если и бывают такие матчи «Барселоны» против «Реала», которых ждут без особого трепета, то это как раз сегодняшний, когда по большому счету ничего для команд не решалось. Каталонский клуб – чемпион, у мадридского впереди финал ЛЧ. Матч в итоге вышел огненным, как и планировалось, только вспоминать его будут не из-за футбола.

    «Барса» и «Реал» обменялись голами в первые 15 минут (Суарес – Роналду), выдали неплохой получасовой отрезок. А потом не сдержались. В конце первого тайма футбол закончился, началось хамство.

    Рамос спровоцировал Суареса и стычку на поле. Оба получили по желтой карточке.

    В ответ на это Месси от души врезал Рамосу по ногам. Желтая.

    Бэйл посмотрел на это и чуть не сломал ногу Умтити, при этом избежал даже предупреждения. Спасибо, что хоть фол свистнули.

    Все это тут же закончилось красной карточкой Серхи Роберто, который ответил на провокацию Марсело. Футболисты «Реала» все сделали по-околофутбольному грамотно. Марсело карточки не получил.

    У Рамоса с Суаресом вообще давняя «любовь».

    При счете 1:1 «Барселоне» пришлось играть весь второй тайм вдесятером, но хозяева забили. Правда, при дикой ошибке арбитра, который не заметил откровенный фол Суареса на Варане в начале атаки.

    Бэйл сравнял счет, а затем в штрафной «Барсы» сбили Марсело, но пенальти назначен не был. Как так?

    В общем, бригада судьи Алехандро Эрнандеса в этот вечер была явно не на высоте.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Барселона – Реал – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Суарес, 10; 1:1 – Роналду, 14; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Бэйл, 72.

    Удаления: Роберто, 45 – нет.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58), Л. Суарес (Алькасер, 90+2), Месси.

    «Реал»: Навас, Начо (Лукас, 68), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AS
    Рейтинг: 2 Голосов: 13
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +63

      tulala1977 9 мая 2018, 09:42

      Если Пике молчит ,значит судья справился со своей задачей и барса не проиграла.
      Это главное , а то что Суарес сбил Варана и пенал не поставили на Марсело -это норм.
      Хотя зачем удаление было то , всего лишь ударили Марсело . А Месси назвал судью дерьмом и ничего? Барса рулит в судействе

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 мая 2018, 19:40

      судья все испортил... один раз выпустил контроль за игрой и все пошло наперекосяк..

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 мая 2018, 13:49

      Неужели Будогосский после России ушёл командовать испанскими судьями?

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2018, 13:37

      вообще как тут ни было результат по игре ! судья наделал уйму ошибок и против реала и против барселоны одинаково ! больше этого конченного на эль классико не ставьте !

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > dinar7777dinar 7 мая 2018, 18:39

      не одинаково но по обе стороны. посчитай сколько всего и в какую сторону больше помог

      -1
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      Рейтинг: +96

      isbagty 7 мая 2018, 13:25

      Мерзко, когда такие клубы, вместо финтов, ударов, распасовок, срываются и начинают умышленно травмировать соперника, стимулировать, время затягивать:-(

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 10:45

      посмотрев на европейских судеек , и наши вроде как неплохие совсем.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 мая 2018, 09:54

      Автор, а у Реала, типа, замен не было ?))) Ой ли?

      2
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      Рейтинг: +4849

      neveldomha 7 мая 2018, 09:53

      Судья организовал всем по очку. Это же справедливо!!!!

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 мая 2018, 09:46

      Алехандро Эрнандес герой классико!)

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 7 мая 2018, 09:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пидо-марсело все пытается до трусов добраться. Но Роберто же не его подружка-Кристинка - получил леща сразу.

      -4
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