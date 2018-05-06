Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

Судейство – просто ужас.

Если и бывают такие матчи «Барселоны» против «Реала», которых ждут без особого трепета, то это как раз сегодняшний, когда по большому счету ничего для команд не решалось. Каталонский клуб – чемпион, у мадридского впереди финал ЛЧ. Матч в итоге вышел огненным, как и планировалось, только вспоминать его будут не из-за футбола.

«Барса» и «Реал» обменялись голами в первые 15 минут (Суарес – Роналду), выдали неплохой получасовой отрезок. А потом не сдержались. В конце первого тайма футбол закончился, началось хамство.

Рамос спровоцировал Суареса и стычку на поле. Оба получили по желтой карточке.

twit text — Casemiro FR (@CasemiroFR) 6 мая 2018 г.

В ответ на это Месси от души врезал Рамосу по ногам. Желтая.

twit text — Zeeshan (@FinishRonaldo) 6 мая 2018 г.

Бэйл посмотрел на это и чуть не сломал ногу Умтити, при этом избежал даже предупреждения. Спасибо, что хоть фол свистнули.

twit text — The Touch FCB (@TheTouch_FCB) 6 мая 2018 г.

Все это тут же закончилось красной карточкой Серхи Роберто, который ответил на провокацию Марсело. Футболисты «Реала» все сделали по-околофутбольному грамотно. Марсело карточки не получил.

twit text — FC Yahoo (@FCYahoo) 6 мая 2018 г.

У Рамоса с Суаресом вообще давняя «любовь».

twit text — Flora (@floespinoza) 6 мая 2018 г.

При счете 1:1 «Барселоне» пришлось играть весь второй тайм вдесятером, но хозяева забили. Правда, при дикой ошибке арбитра, который не заметил откровенный фол Суареса на Варане в начале атаки.

Бэйл сравнял счет, а затем в штрафной «Барсы» сбили Марсело, но пенальти назначен не был. Как так?

В общем, бригада судьи Алехандро Эрнандеса в этот вечер была явно не на высоте.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Барселона – Реал – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Суарес, 10; 1:1 – Роналду, 14; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Бэйл, 72.

Удаления: Роберто, 45 – нет.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58), Л. Суарес (Алькасер, 90+2), Месси.

«Реал»: Навас, Начо (Лукас, 68), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.

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