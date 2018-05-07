Австралийцы объявили расширенный состав сборной на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил расширенный состав своей команды на чемпионат мира-2018, сообщает Reuters. В него вошли 32 игрока. До 4 июня заявка будет сокращена до 23-х имен.

Напомним, что Австралии предстоит сыграть на групповом этапе ЧМ-2018 против Франции, Дании и Перу. Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Мэт Райан («Брайтон», Англия), Дэнни Вукович («Генк», Бельгия), Брэд Джонс («Фейенорд», Голландия), Митч Лангерак («Нагоя», Япония);

Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Йокогама», Япония), Мэттью Юрман («Сувон», Корея), Джеймс Мередит («Миллуолл», Англия), Джош Рисдон («Уэстерн Сидней»), Трент Сейнсбери («Грассхоперс», Швейцария), Александар Шушняр («Млада Болеслав», Чехия), Бэйли Райт («Бристоль Сити», Анлия), Фран Карачич («Локомотива», Хорватия), Алекс Герсбах («Ланс», Франция);

Полузащитники: Джош Бриллант («Сидней»), Миле Единак («Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвайн («Халл», Англия), Робби Круз («Бохум», Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Аарон Муй («Хаддерсфилд», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия), Джеймс Троизи («Мельбурн»);

Нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл», Англия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Мэттью Леки («Герта», Германия), Эндрю Наббут («Урава», Япония), Никита Рукавица («Маккаби», Хайфа, Израиль), Димитри Петратос («Ньюкасл Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Хайберниан», Шотландия), Апостолос Янну (АЕК, Кипр).