Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Эдер учит русский, ему нравится в России. Думаю, он хочет остаться в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре форварда Эдера в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

    – Когда во втором тайме «Локомотив» очень заметно придавил гостей, не опасались, что заиграетесь и пропустите быстрый ответ?

    – Нет. При наших атаках очень хорошо располагались защитники и один из опорных. Мы закрывали почти все зоны, предотвращая контратаки соперника. Правда, мне казалось, что нужен еще один футболист в нападение. В итоге такое решение и было принято, вышел Эдер. Хотелось немножко раньше это сделать, но все вроде бы шло достаточно неплохо, поэтому взяли паузу. А потом дополнили атаку португальцем – и угадали.

    – Изначально хотели выпустить именно Эдера? Не Ари?

    – Именно Эдера. Изначально.

    – Он чемпион Европы – и при этом игрок замены в «Локомотиве». Хотя и ценный. Как Эдер это переживает? Не куксится, не жалуется?

    – Любого футболиста такое нервирует. Эдер, допустим, прекрасно сыграл против «Динамо». Прекрасно! Но не забил, а от форварда все-таки ждут голов. И тут надо отдать Эдеру должное. Тренер, бывает, тоже ошибается. Однако ни разу со стороны португальца не было недовольства или халтуры на тренировках. Работал с энтузиазмом, по максимуму. Вот что самое важное. На мой взгляд, он начнет забивать. При той работе, которую он выполняет в высшей степени профессионально, уйдет доля невезения, и все наладится. Я бы хотел, чтобы Эдер остался в «Локомотиве». Надеюсь, удастся договориться с ним о продлении контракта.

    – А сам он чего хочет?

    – Думаю, того же, – остаться. К нему все в команде относятся с уважением, и сам он парень хороший. Уже знает пять языков – учит шестой, русский. Принимает традиции клуба, страны, ему здесь нравится.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 19:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 6 мая 2018, 21:49

      Ничего особенного не показал за весь чемпионат, но фартовый....:-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 мая 2018, 19:53

      сам он парень хороший. ему здесь нравится.
      в Лиге Чемпионов.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11