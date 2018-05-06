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  • Семин: «Эдер учит русский, ему нравится в России. Думаю, он хочет остаться в «Локомотиве»

Семин: «Эдер учит русский, ему нравится в России. Думаю, он хочет остаться в «Локомотиве»

6 мая 2018, 19:38
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре форварда Эдера в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

– Когда во втором тайме «Локомотив» очень заметно придавил гостей, не опасались, что заиграетесь и пропустите быстрый ответ?

– Нет. При наших атаках очень хорошо располагались защитники и один из опорных. Мы закрывали почти все зоны, предотвращая контратаки соперника. Правда, мне казалось, что нужен еще один футболист в нападение. В итоге такое решение и было принято, вышел Эдер. Хотелось немножко раньше это сделать, но все вроде бы шло достаточно неплохо, поэтому взяли паузу. А потом дополнили атаку португальцем – и угадали.

– Изначально хотели выпустить именно Эдера? Не Ари?

– Именно Эдера. Изначально.

– Он чемпион Европы – и при этом игрок замены в «Локомотиве». Хотя и ценный. Как Эдер это переживает? Не куксится, не жалуется?

– Любого футболиста такое нервирует. Эдер, допустим, прекрасно сыграл против «Динамо». Прекрасно! Но не забил, а от форварда все-таки ждут голов. И тут надо отдать Эдеру должное. Тренер, бывает, тоже ошибается. Однако ни разу со стороны португальца не было недовольства или халтуры на тренировках. Работал с энтузиазмом, по максимуму. Вот что самое важное. На мой взгляд, он начнет забивать. При той работе, которую он выполняет в высшей степени профессионально, уйдет доля невезения, и все наладится. Я бы хотел, чтобы Эдер остался в «Локомотиве». Надеюсь, удастся договориться с ним о продлении контракта.

– А сам он чего хочет?

– Думаю, того же, – остаться. К нему все в команде относятся с уважением, и сам он парень хороший. Уже знает пять языков – учит шестой, русский. Принимает традиции клуба, страны, ему здесь нравится.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер Семин Юрий
Комментарии (2)
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shinnik
1525625624
сам он парень хороший. ему здесь нравится. в Лиге Чемпионов.
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suhoffmonstro
1525632558
Ничего особенного не показал за весь чемпионат, но фартовый....:-)
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