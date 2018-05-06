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  • Семин: «Вклад Смородской в чемпионство? Его нет. Так и напишите»

Семин: «Вклад Смородской в чемпионство? Его нет. Так и напишите»

6 мая 2018, 18:56
31

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношениях с руководством клуба.

– Можно сказать, что завоеванное золото позволит зарыть в землю, простите за штамп, топор войны между вами, президентом клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом?

– Никакого топора нет – есть рабочие разногласия, не всегда совпадающие взгляды на развитие клуба, команды. Я имею свое мнение на этот счет, и к нему, считаю, должны прислушиваться. Все-таки прошел все уровни и фазы клубной жизни. Видел период, когда «Локомотив» из топ-команды превратился в ни на что не претендующего середняка.

А сейчас мы вернулись в группу участников, претендующих на самые высокие места. И в это поверили люди, болельщики, пришедшие на нас в последних матчах и дома, и на выезде. Вот что самое главное. Остальное – чисто футбольные, рабочие моменты, которые можно назвать и разногласиями.

– Считается, что споры и противоречия помогают двигать дело вперед.

– Согласен, это нормально. Одно только скажу. Работал со многими президентами клубов: Валерием Филатовым, Игорем Суркисом и другими. Никаких футбольных разногласий у нас не возникало. Но вообще такое бывает: разное понимание, разное видение. Надеюсь, в итоге мы поймем друг друга. Единственное, чего не люблю – когда вмешиваются в мою работу.

– Были попытки?

– Того, что сказал, вполне достаточно.

– Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, что в чемпионстве «Локомотива» есть и ее вклад. Согласны?

– Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось.

Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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swot1205
1525622519
Она только нервы мотала всем
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Татарин за ЦСКА
1525622539
Она сейчас наверно окуела))) А Семин мужик,уважение,Палыч. Болел локо с победой
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Боцман59rus
1525622596
ЕЕ ВКЛАД - собственная отставка.))
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compka
1525624287
Вклад женщин в футбол - не вмешиваться в него.
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OfaZavr
1525624289
все верно, сказал прямо и в самую точку!
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Антон bx14e
1525624539
Спасибо,Сёмин! Я ждал твоего именно такого ответа! Мразь подзаборная должна знать своё место! А если это женщина-мразь,-тем более!
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sprint5
1525625413
совесть баба просто потеряла
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525625418
....к сожалению, уасся, не все знают - кто такая смородская и чем ей (а именно ее семье) обязаны функционеры клуба...от сюда и все разногласия....узнаете - поймете.....но, согласен с предыдущим оратором: локо обязан ей своим уходом....будь она у руля, возможно локо сейчас боролся бы в стыковых.....
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mihail200606
1525625475
конечно нет... это и так понятно. решила примазаться, крыса..Шпалыч, держись. удачи!!!
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cska-62
1525626194
Предельная честность Юрию Павловичу всегда выходила боком, но позволяла побеждать! Так держать, Юрий Павлович! Искренне рад за Ваш заслуженный успех!
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