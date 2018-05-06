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    Семин: «Вклад Смородской в чемпионство? Его нет. Так и напишите»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношениях с руководством клуба.

    – Можно сказать, что завоеванное золото позволит зарыть в землю, простите за штамп, топор войны между вами, президентом клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом?

    – Никакого топора нет – есть рабочие разногласия, не всегда совпадающие взгляды на развитие клуба, команды. Я имею свое мнение на этот счет, и к нему, считаю, должны прислушиваться. Все-таки прошел все уровни и фазы клубной жизни. Видел период, когда «Локомотив» из топ-команды превратился в ни на что не претендующего середняка.

    А сейчас мы вернулись в группу участников, претендующих на самые высокие места. И в это поверили люди, болельщики, пришедшие на нас в последних матчах и дома, и на выезде. Вот что самое главное. Остальное – чисто футбольные, рабочие моменты, которые можно назвать и разногласиями.

    – Считается, что споры и противоречия помогают двигать дело вперед.

    – Согласен, это нормально. Одно только скажу. Работал со многими президентами клубов: Валерием Филатовым, Игорем Суркисом и другими. Никаких футбольных разногласий у нас не возникало. Но вообще такое бывает: разное понимание, разное видение. Надеюсь, в итоге мы поймем друг друга. Единственное, чего не люблю – когда вмешиваются в мою работу.

    – Были попытки?

    – Того, что сказал, вполне достаточно.

    – Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, что в чемпионстве «Локомотива» есть и ее вклад. Согласны?

    – Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось.

    Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2018 18:56
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +393

      victosha 8 мая 2018, 07:41

      Да уж.

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 12:48

      Возможно она и стремилась к чему то лучшему,но результата не было.

      0
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      ...
      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба > zigbert 7 мая 2018, 14:44

      Стремилась она нахапать побольше

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 мая 2018, 00:10

      Смо надо сидеть и рот свой не открывать вообще ! Палычу огромное спасибо за чемпионат !

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 7 мая 2018, 00:01

      ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Хоть я и не болею за Локо

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 6 мая 2018, 23:01

      В этом мире тетки , которые вообще далеки не только от футбола, но от понятий чести и совести, еще пытаются о себе напомнить в святой для всех болел Локомотива день. Хотя я не болельщик Локомотива, но старая история этой стервозной бабы поднявшей руку на одного из лучших специалистов отечественного футбола так меня тогда потрясла. Я думал неужели болельщики не могут никак защитить Палыча. Слава Богу, справедливость восторжествовала. Спасибо тебе Семин не только за эту победу но и за всю историю целиком. Голливуд отдыхает.

      3
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 6 мая 2018, 21:00

      А Локо в своей истории хоть раз чемпионство без Семина брали?Просто интересно:D

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Вахахахаха 7 мая 2018, 00:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В СССР - нет. Была команда-лифт: высшая лига - пердив, причём в пердиве почти постоянно.

      -6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Вахахахаха 7 мая 2018, 16:43

      все 3 при Палыче получается сколько за 14 лет упустили )))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 мая 2018, 20:38

      Ей дали заработать , а потом послали далеко и лесом ! Жаль только Локомотив , что пришлось пройти через эту клоаку . А Палыч молодец , зачем лохматить бабушку !

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 мая 2018, 20:34

      Правильно

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 мая 2018, 20:03

      Предельная честность Юрию Павловичу всегда выходила боком, но позволяла побеждать! Так держать, Юрий Павлович! Искренне рад за Ваш заслуженный успех!

      7
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      Рейтинг: +1501

      777+ 6 мая 2018, 20:02

      Ешкин Кот!!! Вспомнила бабушка, когда девочкой была!!!.....

      3
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