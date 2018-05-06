Семин: «Вклад Смородской в чемпионство? Его нет. Так и напишите»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношениях с руководством клуба.

– Можно сказать, что завоеванное золото позволит зарыть в землю, простите за штамп, топор войны между вами, президентом клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом?

– Никакого топора нет – есть рабочие разногласия, не всегда совпадающие взгляды на развитие клуба, команды. Я имею свое мнение на этот счет, и к нему, считаю, должны прислушиваться. Все-таки прошел все уровни и фазы клубной жизни. Видел период, когда «Локомотив» из топ-команды превратился в ни на что не претендующего середняка.

А сейчас мы вернулись в группу участников, претендующих на самые высокие места. И в это поверили люди, болельщики, пришедшие на нас в последних матчах и дома, и на выезде. Вот что самое главное. Остальное – чисто футбольные, рабочие моменты, которые можно назвать и разногласиями.

– Считается, что споры и противоречия помогают двигать дело вперед.

– Согласен, это нормально. Одно только скажу. Работал со многими президентами клубов: Валерием Филатовым, Игорем Суркисом и другими. Никаких футбольных разногласий у нас не возникало. Но вообще такое бывает: разное понимание, разное видение. Надеюсь, в итоге мы поймем друг друга. Единственное, чего не люблю – когда вмешиваются в мою работу.

– Были попытки?

– Того, что сказал, вполне достаточно.

– Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, что в чемпионстве «Локомотива» есть и ее вклад. Согласны?

– Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось.

Смородская заявила, что причастна к чемпионству «Локомотива»