Серия А. «Наполи» не смог обыграть «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой»

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Торино» – 2:2.

Неаполитанцы набрали 85 очков и остались на второй строчке. У «Ювентуса», который идет первым, 91 очко. «Торино» с 48-ю очками идет десятым.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

Дженоа – Фиорентина – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бенасси, 43; 1:1 – Росси, 64; 2:1 – Лападула, 68; 2:2 – Эссерик, 77; 2:3 – Дабо, 80.

Предупреждения: Пандев, 71; Зуканович, 84 – нет.

Кьево – Кротоне – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бирса, 12; 2:0 – Семпиньский, 82; 2:1 – Тумминелло, 90+3.

Лацио – Аталанта – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Муса, 2; 1:1 – Кайседо, 24.

Наполи – Торино – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 25; 1:1 – Баселли, 55; 2:1 – Гамшик, 71; 2:2 – Де Сильвестри, 83.

СПАЛ – Беневенто – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Палоски, 25; 2:0 – Антенуччи (с пенальти), 83.

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