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    Серия А. «Наполи» не смог обыграть «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой»

    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Торино» – 2:2.

    Неаполитанцы набрали 85 очков и остались на второй строчке. У «Ювентуса», который идет первым, 91 очко. «Торино» с 48-ю очками идет десятым.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

    Дженоа – Фиорентина – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бенасси, 43; 1:1 – Росси, 64; 2:1 – Лападула, 68; 2:2 – Эссерик, 77; 2:3 – Дабо, 80.

    Предупреждения: Пандев, 71; Зуканович, 84 – нет.

    Кьево – Кротоне – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бирса, 12; 2:0 – Семпиньский, 82; 2:1 – Тумминелло, 90+3.

    Лацио – Аталанта – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Муса, 2; 1:1 – Кайседо, 24.

    Наполи – Торино – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 25; 1:1 – Баселли, 55; 2:1 – Гамшик, 71; 2:2 – Де Сильвестри, 83.

    СПАЛ – Беневенто – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Палоски, 25; 2:0 – Антенуччи (с пенальти), 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 мая 2018, 11:56

      Наполи не хватило на концовку

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 мая 2018, 19:53

      эх, наполи, наполи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 мая 2018, 18:26

      тыща улетела...)

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 18:12

      Вот и закончились ожидания и сказка Наполи)Ювентус уже далеко

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