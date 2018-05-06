Введите ваш ник на сайте

Наполи - Торино

06.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 36 тур Наполи - Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
17 тур
16 декабря, суббота 20:00 Торино 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
36 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Торино 0:5 Наполи
17 тур
18 декабря, воскресенье 17:00 Наполи 5:3 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 21:45 Торино 1:2 Наполи
18 тур
6 января, среда 22:45 Наполи 2:1 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 22:45 Торино 1:0 Наполи
6 тур
5 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
17 марта, понедельник 22:00 Торино 0:1 Наполи
9 тур
27 октября, воскресенье 15:30 Наполи 2:0 Торино
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:59 Торино 3:5 Наполи
11 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Наполи 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Наполи 1:2 Торино
17 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Торино 2:1 Наполи
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Наполи 1:1 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
...
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 6 мая 2018, 17:17

    ну наполи сами виноваты что упустили шанс на чемпионство в матче с фиорентиной ! а теперь тут страдают !

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 