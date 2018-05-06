Ригони назвал лучшие стадионы в России

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о стадионах в России, которые произвели на него наибольшее впечатление.

– О каких российских стадионах, кроме «Крестовского», будете восторженно рассказывать партнерам по сборной?

– Выделю арены «Краснодара» и ЦСКА. Знаю, что матчей чемпионата мира там не будет, но они красивейшие, удобно обустроенные, уютные и современные. В этот же ряд занесу стадион «Спартака». Он тоже ничего. Там пройдут игры чемпионата. Вы хоть и вынесли наш «Крестовский» за скобки, но я все же отмечу, что для меня он самый лучший в мире. Самый эстетичный, удобный, с чудесной атмосферой.

– В Аргентине видели стадион лучше «Крестовского»?

– Нет. Там таких нет.