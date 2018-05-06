Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ригони назвал лучшие стадионы в России

6 мая 2018, 10:46
8

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о стадионах в России, которые произвели на него наибольшее впечатление.

– О каких российских стадионах, кроме «Крестовского», будете восторженно рассказывать партнерам по сборной?

– Выделю арены «Краснодара» и ЦСКА. Знаю, что матчей чемпионата мира там не будет, но они красивейшие, удобно обустроенные, уютные и современные. В этот же ряд занесу стадион «Спартака». Он тоже ничего. Там пройдут игры чемпионата. Вы хоть и вынесли наш «Крестовский» за скобки, но я все же отмечу, что для меня он самый лучший в мире. Самый эстетичный, удобный, с чудесной атмосферой.

– В Аргентине видели стадион лучше «Крестовского»?

– Нет. Там таких нет.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Федя Кабак
1525594316
Да, там не дают столько воровать, как на Крестовском)))
Ответить
APchelov
1525599976
В качестве эксперта Ригони поинтереснее футболиста будет )
Ответить
alex1951
1525600800
Важно ,что пройзойдет на них,какая память останется.. А стадионы сами,воистину останутся памятниками..такой вот каламбур)))
Ответить
Garrincha58
1525606099
Ригони и Дриусси на ряду с Пюгрейнье и Эрнани самые бесполезные трансферы в Зените, я конечно имею ввиду легионеров
Ответить
Рубинище
1525615777
Благодаря ЧМ , у нас наконец-то огороды уйдут в прошлое, посмотрел все наши новые стадионы и точно, теперь мы в переди планеты всей. конечно детям бы ещё просто хороших площадок понастроить.
Ответить
zigbert
1525682943
Эти стадионы - гордость нашей страны. Хотелось бы что бы и футбол у нас стал гордостью.
Ответить
Главные новости
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
24
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
2
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
3
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
3
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
20
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+