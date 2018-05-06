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    Ригони назвал лучшие стадионы в России

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о стадионах в России, которые произвели на него наибольшее впечатление.

    – О каких российских стадионах, кроме «Крестовского», будете восторженно рассказывать партнерам по сборной?

    – Выделю арены «Краснодара» и ЦСКА. Знаю, что матчей чемпионата мира там не будет, но они красивейшие, удобно обустроенные, уютные и современные. В этот же ряд занесу стадион «Спартака». Он тоже ничего. Там пройдут игры чемпионата. Вы хоть и вынесли наш «Крестовский» за скобки, но я все же отмечу, что для меня он самый лучший в мире. Самый эстетичный, удобный, с чудесной атмосферой.

    – В Аргентине видели стадион лучше «Крестовского»?

    – Нет. Там таких нет.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    06.05.2018 10:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:49

      Эти стадионы - гордость нашей страны. Хотелось бы что бы и футбол у нас стал гордостью.

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 6 мая 2018, 17:09

      Благодаря ЧМ , у нас наконец-то огороды уйдут в прошлое, посмотрел все наши новые стадионы и точно, теперь мы в переди планеты всей. конечно детям бы ещё просто хороших площадок понастроить.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 мая 2018, 14:28

      Ригони и Дриусси на ряду с Пюгрейнье и Эрнани самые бесполезные трансферы в Зените, я конечно имею ввиду легионеров

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Garrincha58 6 мая 2018, 14:42

      Но из всех перечисленных всё-таки Ригони наиболее полезен оказался! В ЛЕ забивал хоть.

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 6 мая 2018, 13:00

      Важно ,что пройзойдет на них,какая память останется..
      А стадионы сами,воистину останутся памятниками..такой вот каламбур)))

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 мая 2018, 12:46

      В качестве эксперта Ригони поинтереснее футболиста будет )

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 11:11

      Да, там не дают столько воровать, как на Крестовском)))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Федя Кабак 6 мая 2018, 11:38

      и понтами не занимаются у кого что круче

      4
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