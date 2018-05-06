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    Промес: «Важнее стать чемпионом, чем возглавлять список бомбардиров»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ. Напомним, что в этой встрече голландец забил гол, который позволил ему выйти на первое место в гонке бомбардиров.

    «Важно ли мне возглавлять список бомбардиров? Было бы важнее стать чемпионом. Я бы сильнее это ценил.

    Я просто рад, что мы выиграли. Надеюсь, мы попадем в Лигу чемпионов. Забив гол, я хорошо поработал на благо команды. Это моя работа. Это то, чего все от меня ждут», – сказал Промес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2018 10:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 11:31

      К его словам прибавить что либо трудно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 мая 2018, 14:38

      Чуть-чуть не доехало)))

      0
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