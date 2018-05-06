Промес: «Важнее стать чемпионом, чем возглавлять список бомбардиров»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ. Напомним, что в этой встрече голландец забил гол, который позволил ему выйти на первое место в гонке бомбардиров.

«Важно ли мне возглавлять список бомбардиров? Было бы важнее стать чемпионом. Я бы сильнее это ценил.

Я просто рад, что мы выиграли. Надеюсь, мы попадем в Лигу чемпионов. Забив гол, я хорошо поработал на благо команды. Это моя работа. Это то, чего все от меня ждут», – сказал Промес.