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  • Денисов: «Я опустошен, эмоций нет. Спасибо Геркусу и Палычу, за то что вернули меня в футбол»

Денисов: «Я опустошен, эмоций нет. Спасибо Геркусу и Палычу, за то что вернули меня в футбол»

5 мая 2018, 20:00
21

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ. Благодаря этому результату железнодорожники гарантировали себе первое место в чемпионате.

«Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет!

Еще хочу сказать – нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство.

Очень хотели завоевать титул на своем поле и сделали это. А я опустошен, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец»!» – заявил Денисов.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (21)
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3a zenit
1525539697
ща звИзду опять словит будет Локо кошмарить на поводу бабла.Говночеловек.
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Гуус
1525539885
Надеюсь черчесов захлебнется в своем чсв, не вызывая его в сборную, придурок лысый!
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absent32
1525539918
ты молодец Игорь, ты лучший!!!
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ljrljr0505
1525540651
ИГОРЬ-ТЫ ЛУЧШИЙ.!!!!!!!!!!!!!!!!
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mialkov
1525545024
Денисов достоин играть на ЧМ, в отличие от Черчесова!!!
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Mario84
1525545186
Когда семья радуется, это самое лучшее!
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Joko21
1525546622
вся команда - молодцы!
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88serega88
1525546959
Да Игорек тебч Зени не хватает......но я рад за тебя, молоток, а Черчесов шляпа усатая.....
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sergan113
1525547417
Игорь! игрочище с чемпионством, конкретно тебя.
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XaXatyn
1525556042
Достойный игрок , которого несправедливо в сборную не взяли !
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