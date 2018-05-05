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    Денисов: «Я опустошен, эмоций нет. Спасибо Геркусу и Палычу, за то что вернули меня в футбол»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ. Благодаря этому результату железнодорожники гарантировали себе первое место в чемпионате.

    «Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет!

    Еще хочу сказать – нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство.

    Очень хотели завоевать титул на своем поле и сделали это. А я опустошен, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец»!» – заявил Денисов.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2018 20:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 17:35

      Спасибо, капитан! Гордимся тобой, как и всей командой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 10:43

      за Игоря очень рад, молодец! с чемпионством!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 мая 2018, 01:44

      ребята вы вообще шизанулись вознасить чувака который делал такие вещи от которых вам скажи вас вывернет наизнанку?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 00:34

      Достойный игрок , которого несправедливо в сборную не взяли !

      5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 мая 2018, 00:25

      Эта победа в чемпионате станет для Игоря не просто радостным событием для него и его семьи,но и хорошим стимулом для роста мастерства,так как совершенству в футболе нет предела!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 5 мая 2018, 22:10

      Игорь! игрочище с чемпионством, конкретно тебя.

      5
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      Рейтинг: +663

      88serega88 5 мая 2018, 22:02

      Да Игорек тебч Зени не хватает......но я рад за тебя, молоток, а Черчесов шляпа усатая.....

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 мая 2018, 21:57

      вся команда - молодцы!

      5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:53

      Отыграл не плохо чемпионский матч.

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      Рейтинг: +715

      Mario84 5 мая 2018, 21:33

      Когда семья радуется, это самое лучшее!

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