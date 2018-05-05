Денисов: «Я опустошен, эмоций нет. Спасибо Геркусу и Палычу, за то что вернули меня в футбол»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ. Благодаря этому результату железнодорожники гарантировали себе первое место в чемпионате.

«Спасибо Геркусу и Палычу. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет!

Еще хочу сказать – нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство.

Очень хотели завоевать титул на своем поле и сделали это. А я опустошен, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга, Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец»!» – заявил Денисов.

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