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    Мутко поздравил «Локомотив» с чемпионством

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что «Локомотив» заслуженно стал победителем чемпионата России.

    Напомним, что железнодорожники гарантировали себе первое место в РФПЛ после победы над «Зенитом» (1:0).

    «Могу только от всей души поздравить «Локомотив». Считаю, что «Локомотив» в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу», – сказал Мутко.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: ТАСС

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    05.05.2018 19:25
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 21:48

      Ну как же здесь без Мутко.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > zigbert 6 мая 2018, 02:21

      ... и Смородской.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 мая 2018, 20:28

      Мы чемпионы

      2
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