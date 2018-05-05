Мутко поздравил «Локомотив» с чемпионством

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что «Локомотив» заслуженно стал победителем чемпионата России.

Напомним, что железнодорожники гарантировали себе первое место в РФПЛ после победы над «Зенитом» (1:0).

«Могу только от всей души поздравить «Локомотив». Считаю, что «Локомотив» в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу», – сказал Мутко.

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво