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    Семин: «Верил, что «Локомотив» станет чемпионом, даже когда мы проигрывали»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники гарантировали себе первое место в РФПЛ после матча с «Зенитом» (1:0).

    «Конечно, верил в чемпионство каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.

    Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.

    Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион «Локомотив». Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им, – заявил Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 17:52

      Спасибо Вам, Юрий Палыч! Пожалуй, самая легендарная личность за всю историю кЛуба!

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 мая 2018, 21:58

      Палыч наше всё)Мужик, уважаем даже фанами других команд

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > Федя Кабак 5 мая 2018, 22:17

      НЕЧЕГО ДОБАВИТЬ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 5 мая 2018, 20:41

      БОМБАРДИР-СДЕЛАЙТЕ ГОЛОСОВАЛКУ ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНАТА!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 мая 2018, 19:43

      Поздравок Палычу и всем болелам Локо!!

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 5 мая 2018, 19:21

      Браво! Поздравляю и желаю успехов в ЛЧ!

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