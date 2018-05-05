Семин: «Верил, что «Локомотив» станет чемпионом, даже когда мы проигрывали»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники гарантировали себе первое место в РФПЛ после матча с «Зенитом» (1:0).

«Конечно, верил в чемпионство каждую игру, которую мы играли вничью или даже проигрывали. Я всегда верю в свои игроков, с которыми мы работаем.

Наша группа игроков была небольшая – 22 человека, но мы прошли с большим успехом такое тяжелое соревнование, как чемпионат России.

Но самое главное – мы вернули болельщиков на стадион «Локомотив». Мы вернули своей игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются – в Краснодаре, у нас. Они нам верят, а мы верим им, – заявил Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Локомотив» – чемпион России! Это было красиво