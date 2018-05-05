Суарес заявил, что в «Барселоне» будут рады Гризманну

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отлично бы вписался в каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что француз может перейти в стан сине-гранатовых по завершении сезона за 100 миллионов евро.

«Заставляет гордиться клуб, который может привлечь игроков такого качества, как Гризманн, а также Дембеле и Коутиньо, уже пополнивших команду.

Антуан – игрок, который приносит огромную значимость. Он много лет играет на самом высоком уровне, всегда сражается. Он управляет передней линией «Атлетико», и это фундаментально.

Он приходит не для того, чтобы занять чье-либо место, но с амбициями выигрывать важные вещи. Ему будут рады», – сказал Суарес.