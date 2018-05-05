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    Суарес заявил, что в «Барселоне» будут рады Гризманну

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отлично бы вписался в каталонскую команду.

    Ранее сообщалось, что француз может перейти в стан сине-гранатовых по завершении сезона за 100 миллионов евро.

    «Заставляет гордиться клуб, который может привлечь игроков такого качества, как Гризманн, а также Дембеле и Коутиньо, уже пополнивших команду.

    Антуан – игрок, который приносит огромную значимость. Он много лет играет на самом высоком уровне, всегда сражается. Он управляет передней линией «Атлетико», и это фундаментально.

    Он приходит не для того, чтобы занять чье-либо место, но с амбициями выигрывать важные вещи. Ему будут рады», – сказал Суарес.

    Источник: Goal.com

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    05.05.2018 13:59
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