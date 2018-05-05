Аллегри не считает, что Дибала перейдет в «Баварию»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен, что нападающий Пауло Дибала не покинет туринский клуб этим летом.

Ранее СМИ сообщили, что «Бавария» готова предложить за аргентинца 100 миллионов евро.

«Пауло – важный игрок для «Ювентуса». Он проводит отличный сезон, и у него есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших игроков в мировом футболе.

Однако это зависит только от него. Пауло сконцентрирован, он хочет больше отдавать «Ювентусу». Не думаю, что он уйдет», – сказал Аллегри.

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 42 встречах, забил 25 мячей и сделал семь голевых передач.