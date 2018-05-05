Аллегри не считает, что Дибала перейдет в «Баварию»

Деньги решают
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен, что нападающий Пауло Дибала не покинет туринский клуб этим летом.
Ранее СМИ сообщили, что «Бавария» готова предложить за аргентинца 100 миллионов евро.
«Пауло – важный игрок для «Ювентуса». Он проводит отличный сезон, и у него есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших игроков в мировом футболе.
Однако это зависит только от него. Пауло сконцентрирован, он хочет больше отдавать «Ювентусу». Не думаю, что он уйдет», – сказал Аллегри.
В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 42 встречах, забил 25 мячей и сделал семь голевых передач.