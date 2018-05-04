Геркус: «Новый контракт с Семиным? Это свидетельство полного доверия и поддержки»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Команда выполнила все задачи на этот сезон и – верю – подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером – свидетельство полной поддержки и доверия. Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!» – сказал Геркус.

Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе»