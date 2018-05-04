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    Геркус: «Новый контракт с Семиным? Это свидетельство полного доверия и поддержки»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Команда выполнила все задачи на этот сезон и – верю – подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером – свидетельство полной поддержки и доверия. Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!» – сказал Геркус.

    Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе»

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.05.2018 21:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:19

      Об этом говорить пока еще рано.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 07:57

      рано геркуша рано тосты петь ещё ничего пока не выиграли не все задачи выполнены не надо лукавить вот после последних 2х туров с побед и надо красивые слова говорить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Полная Канистра 5 мая 2018, 12:45

      задача была попасть в топ-5 в чемпе и выйти из группы в ЛЕ, так что формально задачи выполнены.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 мая 2018, 07:20

      Золотой парашют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 4 мая 2018, 23:26

      Это свидетельство того, что ты свалишь в конце сезона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 мая 2018, 22:20

      Так кто же там пятая колонна ?Уж не Бузов ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 21:32

      Видимо из высшего руководства РЖД дали команду продлить Палыча! Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 мая 2018, 21:28

      Во как запел, когда РЖД прижало!

      1
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