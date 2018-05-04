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  • Геркус: «Новый контракт с Семиным? Это свидетельство полного доверия и поддержки»

Геркус: «Новый контракт с Семиным? Это свидетельство полного доверия и поддержки»

4 мая 2018, 21:17
8

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Команда выполнила все задачи на этот сезон и – верю – подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером – свидетельство полной поддержки и доверия. Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!» – сказал Геркус.

Семин: «Все мысли связаны с матчем против «Зенита». Ждем болельщиков на стадионе»

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (8)
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prezent2017
1525458509
Во как запел, когда РЖД прижало!
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Федя Кабак
1525458725
Видимо из высшего руководства РЖД дали команду продлить Палыча! Молодцы!
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yorgenbarenz
1525461631
Так кто же там пятая колонна ?Уж не Бузов ли?
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Dimka_Foxy
1525465588
Это свидетельство того, что ты свалишь в конце сезона
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Ще Гевара
1525494039
Золотой парашют.
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Полная Канистра
1525496246
рано геркуша рано тосты петь ещё ничего пока не выиграли не все задачи выполнены не надо лукавить вот после последних 2х туров с побед и надо красивые слова говорить
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zigbert
1525497560
Об этом говорить пока еще рано.
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