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  • Пилипчук и Глушаков отсутствовали на тренировке «Спартака»

Пилипчук и Глушаков отсутствовали на тренировке «Спартака»

4 мая 2018, 16:37
18

На сегодняшней тренировке «Спартака» не присутствовали полузащитник Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук.

Ранее украинский специалист заявил, что покинет московский клуб по завершении сезона, поскольку хочет вернуться к самостоятельной работе. При этом он поблагодарил персонал и руководство красно-белых, но не сказал ни слова в адрес главного тренера Массимо Карреры.

Что касается Глушакова, то он повредил колено, из-за чего пропустил матч 28 тура против «Амкара». На днях футболист возобновил работу с мячом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Пилипчук Роман
Комментарии (18)
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спартак спартаков 1
1525441351
ЧТО ТО ИДЁТ НЕ ТАК
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Чикомас
1525442032
Не пойму что за хрень твориться в спартаке..Я-конь и мне вобщем то безразлично, но Глушаков- игрок сборной. Основной игрок, а до начала чемпа месяц...Вот это меня волнует..
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Shogun
1525442098
Да толку от вашего Глушака нет, как только его в составе нет, так дела у Спартака идут в гору, гнилой игрок, который даже пас не в состояние сделать, а тем более ударить, а еще это чучело в старте будет играть на ЧМ
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vladimir-7
1525442181
Глушаков может появиться на игры в составе Спартака в следующем сезоне.
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Ruryu
1525442256
Хотелось бы,верить в хорошее... но,если что-то не так,то лучше гнать,на х...,революционеров
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Федя Кабак
1525442901
Сливают сектанты глушачка по тихому)
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spam2009
1525444625
самогон миллеровский глушат
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Татарин за ЦСКА
1525446997
Забухали наверно
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OfaZavr
1525449808
сенсацию ищут журналюги опять, теперь тему нашли и будут ее мусолить)
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zigbert
1525456025
Большого конфликта нет,все остальное мелочи.
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