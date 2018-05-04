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    Пилипчук и Глушаков отсутствовали на тренировке «Спартака»

    На сегодняшней тренировке «Спартака» не присутствовали полузащитник Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук.

    Ранее украинский специалист заявил, что покинет московский клуб по завершении сезона, поскольку хочет вернуться к самостоятельной работе. При этом он поблагодарил персонал и руководство красно-белых, но не сказал ни слова в адрес главного тренера Массимо Карреры.

    Что касается Глушакова, то он повредил колено, из-за чего пропустил матч 28 тура против «Амкара». На днях футболист возобновил работу с мячом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2018 16:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 20:47

      Большого конфликта нет,все остальное мелочи.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 19:03

      сенсацию ищут журналюги опять, теперь тему нашли и будут ее мусолить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:16

      Забухали наверно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 4 мая 2018, 17:37

      самогон миллеровский глушат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 17:08

      Сливают сектанты глушачка по тихому)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 16:57

      Хотелось бы,верить в хорошее... но,если что-то не так,то лучше гнать,на х...,революционеров

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 мая 2018, 16:56

      Глушаков может появиться на игры в составе Спартака в следующем
      сезоне.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 мая 2018, 16:54

      Да толку от вашего Глушака нет, как только его в составе нет, так дела у Спартака идут в гору, гнилой игрок, который даже пас не в состояние сделать, а тем более ударить, а еще это чучело в старте будет играть на ЧМ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 мая 2018, 16:53

      Не пойму что за хрень твориться в спартаке..Я-конь и мне вобщем то безразлично, но Глушаков- игрок сборной. Основной игрок, а до начала чемпа месяц...Вот это меня волнует..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Чикомас 4 мая 2018, 17:03

      Он не игрок сборной, в нынешний форме уж точно и в сборной в центр поля хватает игроков Миранчуки Зобнин Головин Кузяев Ерохин Тарасов Газинский Швец.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > кузнецов артем 4 мая 2018, 17:10

      ерохин, тарасов????? -серьезно

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > кузнецов артем 4 мая 2018, 17:10

      -)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > кузнецов артем 4 мая 2018, 17:20

      Тарасов сейчас кальян докурит, по щщам кому то даст и пойдет сразу за сборную играть) Ерохин тоже то еще дно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +818

      diktatop > кузнецов артем 4 мая 2018, 18:07

      миранчуки и газинкий фланговые а ерохин тарасов вообще шлак... Швец зеленый ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > diktatop 4 мая 2018, 20:41

      не комментируй мои записи пожалуйста

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Боцман59rus 4 мая 2018, 20:42

      Ерохин сейчас в хорошей форме. Тарасов играет Фернандеш сидит

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > кузнецов артем 4 мая 2018, 22:24

      очень красивый триколор, на паспортах у этих товарищей -увы, этого достаточно...

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 4 мая 2018, 16:42

      ЧТО ТО ИДЁТ НЕ ТАК

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