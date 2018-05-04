Пилипчук и Глушаков отсутствовали на тренировке «Спартака»

На сегодняшней тренировке «Спартака» не присутствовали полузащитник Денис Глушаков и тренер Роман Пилипчук.

Ранее украинский специалист заявил, что покинет московский клуб по завершении сезона, поскольку хочет вернуться к самостоятельной работе. При этом он поблагодарил персонал и руководство красно-белых, но не сказал ни слова в адрес главного тренера Массимо Карреры.

Что касается Глушакова, то он повредил колено, из-за чего пропустил матч 28 тура против «Амкара». На днях футболист возобновил работу с мячом.