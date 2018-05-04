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    Зе Луиш: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что не думает об уходе из московского клуба.

    Зимой СМИ сообщали, что кабовердианец может перебраться в АПЛ, где им интересуется «Брайтон».

    – Зимой ходили слухи о том, что вы можете покинуть команду.

    – Все было на уровне разговоров. Никаких официальных предложений мне не поступало. А то, что раздувалось прессой… Очередные слухи.

    – А каковы ваши карьерные планы по окончании сезона?

    – Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со «Спартаком». На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет.

    Зе Луиш выступает за красно-белых с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.05.2018 12:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 18:22

      ты и нам пригодишься, не торопись уходить, еще бы стабильности в здоровье и вообще хорошо будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 4 мая 2018, 15:28

      Ну и ладно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 15:19

      Зачем куда то бежать если в Спартаке его все устраивает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 4 мая 2018, 15:13

      кабовердианец прямо из фантастического фильма

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 13:53

      оставайся но только кончай болячки мелкие приписывать в ущерб команде

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 4 мая 2018, 12:50

      Зе, какие предложения? Что не игра, то травма!

      2
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