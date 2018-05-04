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  • Зе Луиш: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет»

Зе Луиш: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет»

4 мая 2018, 12:28
7

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что не думает об уходе из московского клуба.

Зимой СМИ сообщали, что кабовердианец может перебраться в АПЛ, где им интересуется «Брайтон».

– Зимой ходили слухи о том, что вы можете покинуть команду.

– Все было на уровне разговоров. Никаких официальных предложений мне не поступало. А то, что раздувалось прессой… Очередные слухи.

– А каковы ваши карьерные планы по окончании сезона?

– Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со «Спартаком». На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет.

Зе Луиш выступает за красно-белых с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (7)
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Алекc
1525427451
Зе, какие предложения? Что не игра, то травма!
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Полная Канистра
1525431203
оставайся но только кончай болячки мелкие приписывать в ущерб команде
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Аэратор
1525435987
кабовердианец прямо из фантастического фильма
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zigbert
1525436355
Зачем куда то бежать если в Спартаке его все устраивает.
Ответить
subbotaspartak
1525436921
Ну и ладно.
Ответить
OfaZavr
1525447378
ты и нам пригодишься, не торопись уходить, еще бы стабильности в здоровье и вообще хорошо будет.
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