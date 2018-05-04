Зе Луиш: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что не думает об уходе из московского клуба.

Зимой СМИ сообщали, что кабовердианец может перебраться в АПЛ, где им интересуется «Брайтон».

– Зимой ходили слухи о том, что вы можете покинуть команду.

– Все было на уровне разговоров. Никаких официальных предложений мне не поступало. А то, что раздувалось прессой… Очередные слухи.

– А каковы ваши карьерные планы по окончании сезона?

– Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со «Спартаком». На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет.

Зе Луиш выступает за красно-белых с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.