Зе Луиш: «На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что не думает об уходе из московского клуба.
Зимой СМИ сообщали, что кабовердианец может перебраться в АПЛ, где им интересуется «Брайтон».
– Зимой ходили слухи о том, что вы можете покинуть команду.
– Все было на уровне разговоров. Никаких официальных предложений мне не поступало. А то, что раздувалось прессой… Очередные слухи.
– А каковы ваши карьерные планы по окончании сезона?
– Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со «Спартаком». На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет.
Зе Луиш выступает за красно-белых с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.
Источник: ФК «Спартак»