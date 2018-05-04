«Арсенал» опасается, что Облак будет слишком дорогой альтернативой Чеху

Предстоящим летом «Арсенал» ждут большие изменения в составе. С уходом Арсена Венгера команду также могут покинуть несколько ведущих игроков.

Известно, что в последнее время в клубе стали меньше доверять голкиперу Петеру Чеху. В качестве альтернативы ему рассматривается вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак. Учитывая, что лондонцам в этом вопросе составят конкуренцию ведущие клубы Европы, цена на игрока может вырасти, что грозит внести серьезные коррективы в планы «Арсенала» на этот счет.