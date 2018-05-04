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    «Арсенал» опасается, что Облак будет слишком дорогой альтернативой Чеху

    Предстоящим летом «Арсенал» ждут большие изменения в составе. С уходом Арсена Венгера команду также могут покинуть несколько ведущих игроков.

    Известно, что в последнее время в клубе стали меньше доверять голкиперу Петеру Чеху. В качестве альтернативы ему рассматривается вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак. Учитывая, что лондонцам в этом вопросе составят конкуренцию ведущие клубы Европы, цена на игрока может вырасти, что грозит внести серьезные коррективы в планы «Арсенала» на этот счет.

    Источник: Independent.co.uk

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    04.05.2018 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 мая 2018, 21:47

      берите акинфеева ! облак не дурак чтобы переходить в этот середнячок апл !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 мая 2018, 20:28

      Арсеналу пора серьёзно раскошелиться в межсезонье, иначе падение продолжится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 4 мая 2018, 15:11

      Да,цена на Облака заоблачная.

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