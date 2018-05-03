«Бешикташ» отказался доигрывать полуфинальный матч Кубка Турции с «Фенербахче»

Футболисты «Бешикташа» отказались доигрывать матч 1/2 финала Кубка Турции против «Фенербахче» и не явились на игру.

Напомним, встреча была остановлена из-за поведения болельщиков «Фенербахче», которые попали тяжелым предметом в голову главного тренера «Бешикташа» Сенола Гюнеша.

«Желтые канарейки» были наказаны штрафом в 210 тысяч евро и тремя играми без зрителей.

Матч должен быть доигран с 57-й минуты и счета 0:0. «Бешикташ» это решение не устроило. «Фенербахче» автоматически вышел в финал турнира.

Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч