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    «Бешикташ» отказался доигрывать полуфинальный матч Кубка Турции с «Фенербахче»

    Футболисты «Бешикташа» отказались доигрывать матч 1/2 финала Кубка Турции против «Фенербахче» и не явились на игру.

    Напомним, встреча была остановлена из-за поведения болельщиков «Фенербахче», которые попали тяжелым предметом в голову главного тренера «Бешикташа» Сенола Гюнеша.

    «Желтые канарейки» были наказаны штрафом в 210 тысяч евро и тремя играми без зрителей.

    Матч должен быть доигран с 57-й минуты и счета 0:0. «Бешикташ» это решение не устроило. «Фенербахче» автоматически вышел в финал турнира.

    Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч

    Источник: L' Equipe

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    03.05.2018 23:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 мая 2018, 08:26

      дикари

      0
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 5 мая 2018, 07:27

      Интересно куда смотрит Федерация футбола Турции,надо было не доигрывать матч,а сразу 0-3 дать.А то болельщики накосячили,и Фенербахче еще за это получил путевку в финал.Если Бешикташ обратиться в Лозанну,то итог разбирательств я думаю будем всем известен заранее

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:08

      ну и зря, взяли отдали просто так сопернику путевку в финал.

      1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 09:15

      Теперь будут серьезные разбирательства.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 мая 2018, 08:18

      Теперь начнется судейная Санта-Барбара.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 мая 2018, 06:52

      Жесть...

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 4 мая 2018, 01:09

      Будем теперь знать как выходить в финал

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