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  • «Бешикташ» отказался доигрывать полуфинальный матч Кубка Турции с «Фенербахче»

«Бешикташ» отказался доигрывать полуфинальный матч Кубка Турции с «Фенербахче»

3 мая 2018, 23:20
7

Футболисты «Бешикташа» отказались доигрывать матч 1/2 финала Кубка Турции против «Фенербахче» и не явились на игру.

Напомним, встреча была остановлена из-за поведения болельщиков «Фенербахче», которые попали тяжелым предметом в голову главного тренера «Бешикташа» Сенола Гюнеша.

«Желтые канарейки» были наказаны штрафом в 210 тысяч евро и тремя играми без зрителей.

Матч должен быть доигран с 57-й минуты и счета 0:0. «Бешикташ» это решение не устроило. «Фенербахче» автоматически вышел в финал турнира.

Ужас в Турции. Фанаты «Фенербахче» покалечили тренера и сорвали матч

Источник: L' Equipe
Турция. Суперлига Бешикташ Фенербахче
Комментарии (7)
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Avaretz
1525385394
Будем теперь знать как выходить в финал
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VIPded
1525405923
Жесть...
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КЭТиК
1525411107
Теперь начнется судейная Санта-Барбара.
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zigbert
1525414534
Теперь будут серьезные разбирательства.
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OfaZavr
1525424921
ну и зря, взяли отдали просто так сопернику путевку в финал.
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Pres Arsenal
1525494467
Интересно куда смотрит Федерация футбола Турции,надо было не доигрывать матч,а сразу 0-3 дать.А то болельщики накосячили,и Фенербахче еще за это получил путевку в финал.Если Бешикташ обратиться в Лозанну,то итог разбирательств я думаю будем всем известен заранее
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Berikosha
1525497973
дикари
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