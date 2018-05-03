Моуринью хочет, чтобы Феллаини, Дармиан и Блинд остались в «МЮ» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением будущем полузащитников Маруана Феллаини и Дейли Блинда, а также защитника Маттео Дармиана.

«Если игрок хочет уйти и ему поступает хорошее предложение, мы его изучаем. Потому что мы хотим всего самого лучшего для наших игроков.

Если для Блинда и Дармиана покинуть «МЮ» – это счастье, то посмотрим, что выйдет. Но они в моих планах, я не хочу их продавать, хочу удержать их.

Фелаини? Он важный игрок. Мне он нравится. Но у него своя позиция по контракту. Судьба в его руках, ему решать, что сделает его счастливым.

Он знает, что я хочу, чтобы он остался. И клуб хочет. У него есть предложение, все зависит от него самого. Я позитивно настроен, потому что ему нравится быть в «МЮ». Нравится, что тренер доверяет ему», – сказал Моуринью.