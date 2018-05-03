«Спорт-Экспресс»: Пашалич и Максимович покинут «Спартак» по окончании сезона

По информации «Спорт-Экспресса», защитник Никола Максимович и полузащитник Марио Пашалич покинут «Спартак» по окончании сезона.

Оба игрока находятся в аренде у москвичей. Права на Пашалича принадлежат «Челси». «Спартак» не будет выкупать его, потому что уровень игры хавбека не устраивает тренерский штаб команды.

Права на Максимовича принадлежат «Наполи». Красно-белые не собираются выкупать игрока из-за высокой трансферной стоимости (14 миллионов евро).

Пашалич перешел в «Спартак» в августе 2017 года и провел 30 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Максимович перешел в московский клуб в феврале 2018 года и не отметился результативными действиями.