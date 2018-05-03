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    «Спорт-Экспресс»: Пашалич и Максимович покинут «Спартак» по окончании сезона

    По информации «Спорт-Экспресса», защитник Никола Максимович и полузащитник Марио Пашалич покинут «Спартак» по окончании сезона.

    Оба игрока находятся в аренде у москвичей. Права на Пашалича принадлежат «Челси». «Спартак» не будет выкупать его, потому что уровень игры хавбека не устраивает тренерский штаб команды.

    Права на Максимовича принадлежат «Наполи». Красно-белые не собираются выкупать игрока из-за высокой трансферной стоимости (14 миллионов евро).

    Пашалич перешел в «Спартак» в августе 2017 года и провел 30 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Максимович перешел в московский клуб в феврале 2018 года и не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 18:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 4 мая 2018, 10:25

      Предсказуемо

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 мая 2018, 08:17

      все-так есть и свои плюсы в аренде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 4 мая 2018, 07:31

      средние игроки - может они и не напрягались особо,не имея желания играть в ЧР?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 4 мая 2018, 07:18

      Пашаличу спасибо, а Максимович.... лучше промолчать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 мая 2018, 23:55

      Пашалич лично мне нравится. Но каково там соотношение по критерию "цена-качество", не знаю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 22:06

      Ну еще Пашалича можно было бы оставить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 4 мая 2018, 11:45

      думаю правильно что не стали его выкупать, спасибо ему конечно за вклад но ничего особенного он не показал а цена приличная за трансфер, может найдем кого-нибудь получше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert > OfaZavr 4 мая 2018, 12:57

      Будем надеяться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 мая 2018, 20:26

      А мне Пашалич нравится, вот за ним никогда не было видно чтоб он недоработал моменты. Что то не получается, но зато он рабочая лошадка, буду рад если останется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 3 мая 2018, 20:23

      - спасибо обоим, хоть чем-то помогли! Всем удачи в своих клубах!

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 3 мая 2018, 20:22

      Бестолковые игроки, но ценник за них кошмар

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 мая 2018, 19:09

      арендованные, без перспектив полноценного контракта, да еще и из элитных чемпионатов -жилы рвать не будут, у пашалича вообще вид осужденного под расстрельную статью, хотя мастерства , выше крыши -очевидно ...так что до свидания и балканского земляка -Петковича не забудьте прихватить, по своей убогой игре на этой позиции, он переплюнул даже комбарова, что сделать очень сложно, но у него получилось.)))

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