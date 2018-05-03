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  • «Спорт-Экспресс»: Пашалич и Максимович покинут «Спартак» по окончании сезона

«Спорт-Экспресс»: Пашалич и Максимович покинут «Спартак» по окончании сезона

3 мая 2018, 18:34
22

По информации «Спорт-Экспресса», защитник Никола Максимович и полузащитник Марио Пашалич покинут «Спартак» по окончании сезона.

Оба игрока находятся в аренде у москвичей. Права на Пашалича принадлежат «Челси». «Спартак» не будет выкупать его, потому что уровень игры хавбека не устраивает тренерский штаб команды.

Права на Максимовича принадлежат «Наполи». Красно-белые не собираются выкупать игрока из-за высокой трансферной стоимости (14 миллионов евро).

Пашалич перешел в «Спартак» в августе 2017 года и провел 30 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Максимович перешел в московский клуб в феврале 2018 года и не отметился результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Наполи Максимович Никола Пашалич Марио
Комментарии (22)
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Старикан
1525361996
Да не жалко -пусть уходят...надо только селекционерам хорошенько летом поработать, а то потом опять краснеть в еврокубках придётся...
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lordmrv
1525362580
Как это Максимович не отметился? А привезенные голы?
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OfaZavr
1525362965
ну это давно понятно было а СЭ видимо только что проснулся)
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ДяДь ПашА
1525362999
Слава богу,Максимович дерево
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GermanVo
1525363140
Петковича захватите
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Полная Канистра
1525363319
Спасибо вам парни за всё чем могли тем и помогли команде. У руководства другие планы построения новых линий в команде на след сезон
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Боцман59rus
1525363759
арендованные, без перспектив полноценного контракта, да еще и из элитных чемпионатов -жилы рвать не будут, у пашалича вообще вид осужденного под расстрельную статью, хотя мастерства , выше крыши -очевидно ...так что до свидания и балканского земляка -Петковича не забудьте прихватить, по своей убогой игре на этой позиции, он переплюнул даже комбарова, что сделать очень сложно, но у него получилось.)))
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VVM1964
1525370859
Не огорчен .
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zigbert
1525374392
Ну еще Пашалича можно было бы оставить.
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SPACE TRUCKIN
1525408292
средние игроки - может они и не напрягались особо,не имея желания играть в ЧР?
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