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    Орлов – о Манчини: «Странно, что он не создал атакующую команду из «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» и о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

    «Удивительно, что Манични не создал атакующую команду. Это даже странно. Причем есть футболисты со скоростью, с ударом, но ни одной связки нет в атаке. Самые опасные моменты с ЦСКА создавал Доменико Кришито.

    Нет у «Зенита» атаки. Мы ведь избалованы – у нас играл Аршавин, Кержаков, Халк, Данни. Это мастера большого футбола. Игроков такого уровня будет очень сложно и воспитать, и купить.

    Сейчас мы понимаем, что то десятилетие было звездным для «Зенита». И тренеры, которые были в команде – тоже. Спаллетти – выдающийся тренер. Виллаш-Боаш – очень интересный тренер. А потом пошло на нет. Луческу. И этот парень – Манчини… Ну что у нас за команда сейчас?» – сказал Орлов.

    Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»

    Источник: «Эхо Москвы»

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    03.05.2018 17:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 21:44

      Мы еще не знаем что ждет Зенит ,то ли успех,то ли неудача.Впереди оставшиеся два тура,по которым и можно будет дать оценку работы Манчини.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 3 мая 2018, 20:39

      Удивление Орлова можно было бы понять, если бы Манчини создал оборонительную команду. Но раз он не создал никакой, как можно удивляться, что он не создал именно атакующую? Более уместно было бы удивиться зачем он разогнал старую команду, если не собирался создавать новую. Кстати, моменты не "самые осыпанные", а самые опасные. Я тоже делаю опечатки, но это уже слишком.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 мая 2018, 20:39

      Странно что Манчини согласился возглавить эту команду

      -1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > кузнецов артем 3 мая 2018, 20:40

      это-то как раз не странно, бабло оно и в Италии бабло.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Вомбат 4 мая 2018, 16:12

      Думаю ему не так много платят, как в апл или Китае

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 мая 2018, 20:13

      Чудеса прозрения Орлова!! Никто и не подозревал - действительно, очень странно...)))))

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 3 мая 2018, 18:57

      Когда Мигель Данни, будучи капитаном, собирался отыграть ещё сезон за Зенит, но ему НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА...
      Когда Кержакову пришлось уйти, поскольку майку за номером 11 запросил молодой и амбициозный...
      Когда сначала из одной команды выкупается защитник, а через год ИЗ ТОЙ ЖЕ САМОЙ КОМАНДЫ ВЫКУПАЕТСЯ ИГРОК, ПРИШЕДШИЙ НА ЗАМЕНУ ВЫКУПЛЕННОМУ ГОД НАЗАД....
      Когда игроки, отданные в аренду согласны ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ за то, чтобы сыграть с арендодателем, а выйдя на игру ЗАБИВАЮТ голы в ворота своей команды...
      Когда с большой трибуны, большой начальник заявляет, что в десяти оставшихся матчах все соперники будут "разорваны в клочья", как экономика России, а футболисты даже не знают об этом....
      впрочем хватит когдакать....
      если кто-то спрашивает у меня, как это я на своей двадцатилетней машине могу ехать со скоростью 140 км в час, я отвечаю, что всегда бережно относился к имеющимся в моем распоряжении ресурсам... а был бы я на подсосе у Миллера,как Зенит, я бы тоже кидался из огня,да в полымя...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > семёнычев 3 мая 2018, 20:04

      Ухх.. Я привстал даже..
      +++

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 18:44

      он не только атаку не смог наладить но и вообщем при нем не построился коллектив как таковой.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 18:38

      орлов не паникуй Лодыга сказал что все матчи оставшиеся выиграет и вы там ну это как его в ЛЧ

      4
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      Рейтинг: +9

      awko26 3 мая 2018, 18:19

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 3 мая 2018, 18:19

      Кержаков звезда смешно.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 мая 2018, 18:16

      Зенит развалил фурса! Его сажать надо за это-лишить такой город команды!
      Кроме НАШИХ в команде два классных игрока Кришито и Иванович. Остальные подлежат проверке в СКР. Набрать такой хлам и пытаться с ним войти в лигу -это не смех,а преступление!

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