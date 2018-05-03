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  • Орлов – о Манчини: «Странно, что он не создал атакующую команду из «Зенита»

Орлов – о Манчини: «Странно, что он не создал атакующую команду из «Зенита»

3 мая 2018, 17:16
17

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» и о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

«Удивительно, что Манични не создал атакующую команду. Это даже странно. Причем есть футболисты со скоростью, с ударом, но ни одной связки нет в атаке. Самые опасные моменты с ЦСКА создавал Доменико Кришито.

Нет у «Зенита» атаки. Мы ведь избалованы – у нас играл Аршавин, Кержаков, Халк, Данни. Это мастера большого футбола. Игроков такого уровня будет очень сложно и воспитать, и купить.

Сейчас мы понимаем, что то десятилетие было звездным для «Зенита». И тренеры, которые были в команде – тоже. Спаллетти – выдающийся тренер. Виллаш-Боаш – очень интересный тренер. А потом пошло на нет. Луческу. И этот парень – Манчини… Ну что у нас за команда сейчас?» – сказал Орлов.

Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чуни Муни
1525357677
ЦСКА чемпион.)))
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woyser
1525358131
Итальянец и атакующий футбол? По-моему только Джанфранко Дзола, единственный итальянец который пытался навязать атакующий футбол, в Челси.
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anatolich72
1525360742
Кержаков звезда смешно.
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Полная Канистра
1525361910
орлов не паникуй Лодыга сказал что все матчи оставшиеся выиграет и вы там ну это как его в ЛЧ
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OfaZavr
1525362258
он не только атаку не смог наладить но и вообщем при нем не построился коллектив как таковой.
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семёнычев
1525363029
Когда Мигель Данни, будучи капитаном, собирался отыграть ещё сезон за Зенит, но ему НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА... Когда Кержакову пришлось уйти, поскольку майку за номером 11 запросил молодой и амбициозный... Когда сначала из одной команды выкупается защитник, а через год ИЗ ТОЙ ЖЕ САМОЙ КОМАНДЫ ВЫКУПАЕТСЯ ИГРОК, ПРИШЕДШИЙ НА ЗАМЕНУ ВЫКУПЛЕННОМУ ГОД НАЗАД.... Когда игроки, отданные в аренду согласны ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ за то, чтобы сыграть с арендодателем, а выйдя на игру ЗАБИВАЮТ голы в ворота своей команды... Когда с большой трибуны, большой начальник заявляет, что в десяти оставшихся матчах все соперники будут "разорваны в клочья", как экономика России, а футболисты даже не знают об этом.... впрочем хватит когдакать.... если кто-то спрашивает у меня, как это я на своей двадцатилетней машине могу ехать со скоростью 140 км в час, я отвечаю, что всегда бережно относился к имеющимся в моем распоряжении ресурсам... а был бы я на подсосе у Миллера,как Зенит, я бы тоже кидался из огня,да в полымя...
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docndoc
1525367591
Чудеса прозрения Орлова!! Никто и не подозревал - действительно, очень странно...)))))
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кузнецов артем
1525369182
Странно что Манчини согласился возглавить эту команду
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Вомбат
1525369197
Удивление Орлова можно было бы понять, если бы Манчини создал оборонительную команду. Но раз он не создал никакой, как можно удивляться, что он не создал именно атакующую? Более уместно было бы удивиться зачем он разогнал старую команду, если не собирался создавать новую. Кстати, моменты не "самые осыпанные", а самые опасные. Я тоже делаю опечатки, но это уже слишком.
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zigbert
1525373045
Мы еще не знаем что ждет Зенит ,то ли успех,то ли неудача.Впереди оставшиеся два тура,по которым и можно будет дать оценку работы Манчини.
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