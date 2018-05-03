Орлов – о Манчини: «Странно, что он не создал атакующую команду из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» и о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

«Удивительно, что Манични не создал атакующую команду. Это даже странно. Причем есть футболисты со скоростью, с ударом, но ни одной связки нет в атаке. Самые опасные моменты с ЦСКА создавал Доменико Кришито.

Нет у «Зенита» атаки. Мы ведь избалованы – у нас играл Аршавин, Кержаков, Халк, Данни. Это мастера большого футбола. Игроков такого уровня будет очень сложно и воспитать, и купить.

Сейчас мы понимаем, что то десятилетие было звездным для «Зенита». И тренеры, которые были в команде – тоже. Спаллетти – выдающийся тренер. Виллаш-Боаш – очень интересный тренер. А потом пошло на нет. Луческу. И этот парень – Манчини… Ну что у нас за команда сейчас?» – сказал Орлов.

Манчини 13 мая может объявить об уходе из «Зенита»