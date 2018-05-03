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    Лодыгин: «Цель «Зенита» – попадание в Лигу чемпионов»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о задачах команды на остаток сезона.

    «У «Зенита» есть цель – Лига чемпионов. Поэтому мы не думаем ни об отпуске, ни о травмах. Продолжаем готовиться и работать. Мы допустили много ошибок. Где-то нам не повезло, например в Туле. Это футбол. Надо продолжать работать и двигаться дальше. Главное – в ближайшем матче взять три очка.

    Сейчас нельзя обращать внимание на все, что нас окружает. Надо выходить на поле и брать очки. Я уже давно не слежу за соперниками. Нужно побеждать самим», – сказал Лодыгин.

    Ближайший матч санкт-петербуржцы проведут против «Локомотива» в рамках 29-го тура РФПЛ. Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 5 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    03.05.2018 13:08
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 4 мая 2018, 17:42

      удачи конечно!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 мая 2018, 01:29

      Локо сдал,а Зенит не тот.Но посмотрим .Игра будет интересная.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 мая 2018, 23:58

      Шансов практически нет.

      3
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 3 мая 2018, 20:36

      ....Продолжаем готовиться и работать..... Вы халявщики хреновы, а не работники... Позорище!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:33

      Все в ваших руках.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 3 мая 2018, 18:31

      Сделайте Лохомотов я весь сезон вам прощю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 3 мая 2018, 18:26

      Локо в игре с вами оформит чемпионство !

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      Рейтинг: +300

      Zeff > ROSTOV SUPER 3 мая 2018, 23:59

      Хрен Вам!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 мая 2018, 18:07

      все как один твердят Не слежу или не следим за соперниками надо побеждать самим в каждом матче ....... и так от матча к матчу один мотив

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp 3 мая 2018, 17:05

      ну не знаю нужна ли ЛЧ команде, которая будет строиться в следующем сезоне.. ЛЕ будет достаточно

      1
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      Рейтинг: +23

      SerhioSS > alp 4 мая 2018, 17:23

      Прямо вот в точку сказал, летом у нас будет примерно 30-35 футболистов и с ними надо будет что-то делать новому главному. Лучше в ЛЕ порубаситься. А через годик с Чемпионством в ЛЧ заходить.

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 3 мая 2018, 16:18

      Грек, а у тебя должна быть цель поскорее свалить из российского футбола. Достал уже, понторез!

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