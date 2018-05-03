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Лодыгин: «Цель «Зенита» – попадание в Лигу чемпионов»

3 мая 2018, 13:08
30

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о задачах команды на остаток сезона.

«У «Зенита» есть цель – Лига чемпионов. Поэтому мы не думаем ни об отпуске, ни о травмах. Продолжаем готовиться и работать. Мы допустили много ошибок. Где-то нам не повезло, например в Туле. Это футбол. Надо продолжать работать и двигаться дальше. Главное – в ближайшем матче взять три очка.

Сейчас нельзя обращать внимание на все, что нас окружает. Надо выходить на поле и брать очки. Я уже давно не слежу за соперниками. Нужно побеждать самим», – сказал Лодыгин.

Ближайший матч санкт-петербуржцы проведут против «Локомотива» в рамках 29-го тура РФПЛ. Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 5 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (30)
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Garrincha58
1525342286
ЛЧ Зениту не видать еще долго да и в ЛЕ делать особо нечего
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insider_retro
1525342629
Новая цель - на ступень проще... Казалось бы... Но нынешнему Зениту не все задачи по плечу... Надо и себя за уши тянуть и болельщиков, хоть, иногда баловать...))
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Stavropolets
1525343968
У вас цели меняются через каждые 5 минут, как свахи переезжие
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2 ЗЛОДЕЯ
1525345654
Нечего там делать с такой игрой, увы. Нечего... В ЛЕ не потянули, а всё туда-же. Цели у них, панимашь.... Эх, печаль-тоска зелёная...
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Полная Канистра
1525360037
все как один твердят Не слежу или не следим за соперниками надо побеждать самим в каждом матче ....... и так от матча к матчу один мотив
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ROSTOV SUPER
1525361208
Локо в игре с вами оформит чемпионство !
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FCZenit is Ivanovo
1525361485
Сделайте Лохомотов я весь сезон вам прощю
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zigbert
1525365192
Все в ваших руках.
Ответить
Zeff
1525381090
Шансов практически нет.
Ответить
petrucho-spb
1525386550
Локо сдал,а Зенит не тот.Но посмотрим .Игра будет интересная.
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