Лодыгин: «Цель «Зенита» – попадание в Лигу чемпионов»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о задачах команды на остаток сезона.

«У «Зенита» есть цель – Лига чемпионов. Поэтому мы не думаем ни об отпуске, ни о травмах. Продолжаем готовиться и работать. Мы допустили много ошибок. Где-то нам не повезло, например в Туле. Это футбол. Надо продолжать работать и двигаться дальше. Главное – в ближайшем матче взять три очка.

Сейчас нельзя обращать внимание на все, что нас окружает. Надо выходить на поле и брать очки. Я уже давно не слежу за соперниками. Нужно побеждать самим», – сказал Лодыгин.

Ближайший матч санкт-петербуржцы проведут против «Локомотива» в рамках 29-го тура РФПЛ. Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 5 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.