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Черчесов объявит состав на ЧМ-2018 до 14 мая

3 мая 2018, 08:06
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявит расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира-2018, которая будет включать в себя около 35 футболистов, до 14 мая.

«Расширенную заявку из 35 футболистов официально мы должны предоставить 14-15 мая, но мы это сделаем даже пораньше. Есть еще пара травмированных игроков и необходимо понять степень их готовности. Предварительно, думаю, что объявим состав накануне последнего тура чемпионата России.

Возможно, мы огласим сразу два списка – помимо расширенного еще и просто вызванных на сбор футболистов. Расширенная заявка нужна для ФИФА, а нам для возможности приглашать из него футболистов в случае травм», – заявил Черчесов.

Напомним, что сборная России накануне чемпионата мира проведет два товарищеских матча – 30 мая команда Черчесова сыграет со сборной Австрии, а 5 июня – с Турцией. На ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Источник: «Российская газета»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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ДАША Д
1525326082
Подождем-с, а потом будем ругать.
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Урия Гип
1525326565
Лучше бы он о своём уходе объявил.
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Федя Кабак
1525327204
Объяви о своём уходе, вот то праздник будет
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insider_retro
1525328839
Как обычно, оглашение списка вызовет всплеск негативных эмоций... Расширенный список будет расширен вызванными игроками - это попытка скрыть свою неуверенность в тех, кого, вроде как, отобрал на ЧМ... Сам нервничает и людей накаляет...
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alex1951
1525329044
Эти 35 богатырей российских ,во главе с воеводой Черчесом,покажут ,,кузькину мать,, ,да такую ,что вся Россия,да куда там,Весь Мир ахнет! Страшно себе и представить.. Только неизвестно пока одно: Ахнет - со знаком (+) или со знаком (-) ?
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FCZenit is Ivanovo
1525329889
Посмотрим кого возьмет
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KalterJax
1525333612
Да а чего там думать! опять будет Габулов, снова не вызовет Денисова, опять в заявке будет заболотный! Черчесов уже приучил нас к странным приглашениям в сборную!
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belarus-gomel
1525343468
к сожалению с решениями Черчесова выход из группы будет сродни чемпионству!!! желаю, конечно, УДАЧИ!!!! но... верится с трудом....
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Черкизовский Кот
1525360428
Я, конечно, понимаю, что при усатом двери сборной закрыты для Игоря Денисова... Но, если Саламыч не возьмёт в сборную бесполезную троицу Нойштедтер-Заболотный-Кутепов, то я начну его уважать!
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zigbert
1525360889
Хотелось бы что бы в составе сборной были те футболисты,которые действительно заслужили это.
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