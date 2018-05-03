Черчесов объявит состав на ЧМ-2018 до 14 мая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявит расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира-2018, которая будет включать в себя около 35 футболистов, до 14 мая.

«Расширенную заявку из 35 футболистов официально мы должны предоставить 14-15 мая, но мы это сделаем даже пораньше. Есть еще пара травмированных игроков и необходимо понять степень их готовности. Предварительно, думаю, что объявим состав накануне последнего тура чемпионата России.

Возможно, мы огласим сразу два списка – помимо расширенного еще и просто вызванных на сбор футболистов. Расширенная заявка нужна для ФИФА, а нам для возможности приглашать из него футболистов в случае травм», – заявил Черчесов.

Напомним, что сборная России накануне чемпионата мира проведет два товарищеских матча – 30 мая команда Черчесова сыграет со сборной Австрии, а 5 июня – с Турцией. На ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).