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    Черчесов объявит состав на ЧМ-2018 до 14 мая

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявит расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира-2018, которая будет включать в себя около 35 футболистов, до 14 мая.

    «Расширенную заявку из 35 футболистов официально мы должны предоставить 14-15 мая, но мы это сделаем даже пораньше. Есть еще пара травмированных игроков и необходимо понять степень их готовности. Предварительно, думаю, что объявим состав накануне последнего тура чемпионата России.

    Возможно, мы огласим сразу два списка – помимо расширенного еще и просто вызванных на сбор футболистов. Расширенная заявка нужна для ФИФА, а нам для возможности приглашать из него футболистов в случае травм», – заявил Черчесов.

    Напомним, что сборная России накануне чемпионата мира проведет два товарищеских матча – 30 мая команда Черчесова сыграет со сборной Австрии, а 5 июня – с Турцией. На ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

    Источник: «Российская газета»

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    03.05.2018 08:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:21

      Хотелось бы что бы в составе сборной были те футболисты,которые действительно заслужили это.

      4
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 3 мая 2018, 18:13

      Я, конечно, понимаю, что при усатом двери сборной закрыты для Игоря Денисова... Но, если Саламыч не возьмёт в сборную бесполезную троицу Нойштедтер-Заболотный-Кутепов, то я начну его уважать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 3 мая 2018, 13:47

      Пусть вызовет Сёмина и Гончаренко - на подмогу. А что? В 1982 году тоже трое сборной руководили, и тогда наши чуть самих бразильцев не обыграли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 3 мая 2018, 13:31

      к сожалению с решениями Черчесова выход из группы будет сродни чемпионству!!!


      желаю, конечно, УДАЧИ!!!! но... верится с трудом....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 мая 2018, 10:46

      Да а чего там думать! опять будет Габулов, снова не вызовет Денисова, опять в заявке будет заболотный! Черчесов уже приучил нас к странным приглашениям в сборную!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11476

      alex1951 3 мая 2018, 10:05

      И вот еще что.
      Чемп не за горами.Сердечко у всех начинает у всех биться учащенно.
      В связи с этим подумалось,ну неужели эти парни ,играя дома,при родных болелах,
      не дадут бой ,хотя бы в 2х играх,а этого достаточно,чтобы выполнить задачу минимум.....дальше чудо,которого от них и не особо то ждут...
      бой .сражение да,но не позора...
      ps Если этого не произойдет,то в рос.футболе будет востребован человек,который
      очень любит футбол,а не деньги!
      Деньги ему нужны будут ,как средство,чтобы все-все поменять,с чистого листа так сказать. ...хотя даже выход в 1\8 не означает еще оздоровления футбола в стране..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 3 мая 2018, 09:44

      Посмотрим кого возьмет

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 мая 2018, 09:31

      Главная интрига. Возьмут Дзюбиньо или нет?

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > BRO_football 3 мая 2018, 09:46

      усатый предпочитает болотистые бревна

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ФанатОтБога 3 мая 2018, 10:09

      ...и защиту из свинины

      1
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      ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > ФанатОтБога 3 мая 2018, 13:44

      ...неее...болотистые бревна сейчас вуле и тсно играют

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > vladimir-7 3 мая 2018, 13:45

      ...только не этоооооо.....уж лучше конно-балетную!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Ауторитетный экспэрт мамо 3 мая 2018, 16:36

      А конкретно, кого ты имеешь ввиду?

      0
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 3 мая 2018, 09:30

      Эти 35 богатырей российских ,во главе с воеводой Черчесом,покажут
      ,,кузькину мать,, ,да такую ,что вся Россия,да куда там,Весь Мир ахнет!
      Страшно себе и представить..
      Только неизвестно пока одно: Ахнет - со знаком (+) или со знаком (-) ?

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 мая 2018, 09:30

      ...ждем ари и ткачева

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