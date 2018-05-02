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    Куртуа сообщил «Челси», что не будет продлевать контракт. Вратарь хочет вернуться в Мадрид

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сообщил клубу, что не будет подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста истекает в 2019 году, и он намерен покинуть синих на правах свободного агента.

    Бельгиец планирует отправиться в «Реал», который готов подождать 12 месяцев до истечения контракта игрока с лондонцами.

    Однако также существует вариант, что «Челси» постарается продать вратаря ближайшим летом, понимая, что это последняя возможность заработать на его переходе.

    По информации источника, Куртуа всеми силами старается вернуться в Мадрид, чтобы быть ближе к своей дочери.

    Источник: Tribalfootball

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    02.05.2018 15:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +214

      Yurini 3 мая 2018, 17:46

      Вали длинный и очко зашей своё!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:09

      Куртуа вратарь не плохой,но куда девать Наваса,ведь он ничем не хуже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 2 мая 2018, 18:52

      Да пусть валит бесит уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 мая 2018, 18:21

      А разве его кто-то ждёт в Мадриде?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 2 мая 2018, 17:45

      Тибо имеет свои намерения, клуб постарается сохранить свои интересы бизнеса...
      Очевидно, что гладко, возможно, и не получится...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 17:17

      Похоже на правду. Просто захотел мужик домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 мая 2018, 16:59

      Да и ладно!Во второй части все матчи запорол)

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 мая 2018, 16:11

      Уточка!!!

      1
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 2 мая 2018, 16:10

      Реалу вроде Де Хеа же нужен

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > karamaltyk 2 мая 2018, 16:43

      де хеа мю продавать не собирается ! никому !

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 мая 2018, 15:47

      Вот они, нравы современного футбола. Болельщики «Атлетико» явно не поймут.

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