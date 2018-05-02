Куртуа сообщил «Челси», что не будет продлевать контракт. Вратарь хочет вернуться в Мадрид

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сообщил клубу, что не будет подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста истекает в 2019 году, и он намерен покинуть синих на правах свободного агента.

Бельгиец планирует отправиться в «Реал», который готов подождать 12 месяцев до истечения контракта игрока с лондонцами.

Однако также существует вариант, что «Челси» постарается продать вратаря ближайшим летом, понимая, что это последняя возможность заработать на его переходе.

По информации источника, Куртуа всеми силами старается вернуться в Мадрид, чтобы быть ближе к своей дочери.