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  • Куртуа сообщил «Челси», что не будет продлевать контракт. Вратарь хочет вернуться в Мадрид

Куртуа сообщил «Челси», что не будет продлевать контракт. Вратарь хочет вернуться в Мадрид

2 мая 2018, 15:38
12

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа сообщил клубу, что не будет подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста истекает в 2019 году, и он намерен покинуть синих на правах свободного агента.

Бельгиец планирует отправиться в «Реал», который готов подождать 12 месяцев до истечения контракта игрока с лондонцами.

Однако также существует вариант, что «Челси» постарается продать вратаря ближайшим летом, понимая, что это последняя возможность заработать на его переходе.

По информации источника, Куртуа всеми силами старается вернуться в Мадрид, чтобы быть ближе к своей дочери.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Куртуа Тибо
Комментарии (12)
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Berikosha
1525265048
ураааааааааа наконец то
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Freyk
1525265266
Вот они, нравы современного футбола. Болельщики «Атлетико» явно не поймут.
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karamaltyk
1525266633
Реалу вроде Де Хеа же нужен
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Docentusa
1525266692
Уточка!!!
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Pourport
1525269545
Да и ладно!Во второй части все матчи запорол)
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Федя Кабак
1525270630
Похоже на правду. Просто захотел мужик домой
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insider_retro
1525272319
Тибо имеет свои намерения, клуб постарается сохранить свои интересы бизнеса... Очевидно, что гладко, возможно, и не получится...
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BRO_football
1525274471
А разве его кто-то ждёт в Мадриде?
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O-Z
1525276364
Да пусть валит бесит уже.
Ответить
zigbert
1525342184
Куртуа вратарь не плохой,но куда девать Наваса,ведь он ничем не хуже.
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