Фанатов «Интера» обвинили в расизме после матча с «Ювентусом»

В Италии началось расследование по делу о проявлении расизма в матче 35-го тура Серии А, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:3.

Трое специальных наблюдателей от федерации футбола Италии зафиксировали запрещенные выкрики со стороны болельщиков миланской команды во время матча. Они были направлены в адрес французского хавбека «Ювентуса» Блейза Матюиди.

В ближайшее время будут объявлены результаты расследования, а также меры, которые могут быть применены к клубу из Милана.