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    Фанатов «Интера» обвинили в расизме после матча с «Ювентусом»

    В Италии началось расследование по делу о проявлении расизма в матче 35-го тура Серии А, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:3.

    Трое специальных наблюдателей от федерации футбола Италии зафиксировали запрещенные выкрики со стороны болельщиков миланской команды во время матча. Они были направлены в адрес французского хавбека «Ювентуса» Блейза Матюиди.

    В ближайшее время будут объявлены результаты расследования, а также меры, которые могут быть применены к клубу из Милана.

    Источник: Football Italia

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    01.05.2018 11:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      igoor52 1 мая 2018, 22:12

      А разве он бананы не ест!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > igoor52 2 мая 2018, 21:36

      не ! Негры бананы перестали есть потому что можно гейвропейцев разводить на бабло ! )))

      -1
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