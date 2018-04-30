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  • Семин: «Нам не хватает агрессии. Есть определенное волнение из-за лидерства»

Семин: «Нам не хватает агрессии. Есть определенное волнение из-за лидерства»

30 апреля 2018, 21:17
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Хороший был матч за исключением этих двух минут, когда пропустили. Совсем необязательные две ошибки, которые повлияли на результат. Ошибки результативные. На мой взгляд, матч шел до гола. Так получилось, что мы пропустили этот гол. В эпизоде со вторым голом совсем непонятно, какая ошибка произошла с нашим игроком.

Почему не забиваем третий матч подряд? В атаке много игроков, но прицел сбился. Я думаю, не хватает агрессии в конечной стадии. Всe разыгрывается достаточно неплохо до ворот, игроки же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает. Есть определeнное волнение из-за лидерства. Всe решают два оставшихся матча», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

Московский клуб упустил возможность досрочно стать чемпионом России. «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ.

Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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Вомбат
1525113079
Ничего, в следующем туре скорее всего вы отпразднуете свое золото. Нынешний Зенит слабее Краснодара и так же здорово, как быки, сыграть вряд ли сможет.
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Snek
1525115549
Шпалыч дуру не гони, отдашь чемпионство, тебя уважать перестанут!
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Snek
1525115596
Я ***** налысо уже побрился за твоё чемпионство, а ты ноешь.
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Loko_Roma
1525117811
Фарта нет. Сколько моментов создают. Милиметров нехватает. С Зенькой будем праздновать. Ибо арсеналу проиграем 146%
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val-berezko
1525118470
Удачи Семину!
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serppion
1525144570
Шпалыч, позвони Романцеву. Он расскажет, как мандраж снимать, сколько пузырей брать, чем и в какой бане закусывать. Я шучу. Успехов тебе, Юрий Павлович!
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yorgenbarenz
1525151999
Палыч прав.На игроков напала кондрашка.
Ответить
zigbert
1525153441
Краснодар борется за медали и возможно за ЛЧ,поэтому уперся как никогда.
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