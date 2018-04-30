Семин: «Нам не хватает агрессии. Есть определенное волнение из-за лидерства»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Хороший был матч за исключением этих двух минут, когда пропустили. Совсем необязательные две ошибки, которые повлияли на результат. Ошибки результативные. На мой взгляд, матч шел до гола. Так получилось, что мы пропустили этот гол. В эпизоде со вторым голом совсем непонятно, какая ошибка произошла с нашим игроком.

Почему не забиваем третий матч подряд? В атаке много игроков, но прицел сбился. Я думаю, не хватает агрессии в конечной стадии. Всe разыгрывается достаточно неплохо до ворот, игроки же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает. Есть определeнное волнение из-за лидерства. Всe решают два оставшихся матча», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

Московский клуб упустил возможность досрочно стать чемпионом России. «Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ.

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