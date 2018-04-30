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  • РФПЛ. Забитые в течение двух минут голы Смолова помогли «Краснодару» всухую обыграть «Локомотив»

РФПЛ. Забитые в течение двух минут голы Смолова помогли «Краснодару» всухую обыграть «Локомотив»

30 апреля 2018, 20:50
47

Состоялся матч 28 тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Все голы встречи были забиты во втором тайме и одним футболистом. Их автором стал нападающий хозяев Федор Смолов.

Отметим, что в случае победы в Краснодаре москвичи стали бы чемпионами страны. Теперь получение этого звания как минимум отложено.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 66 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 68.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра (Сулейманов, 68), Классон, Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.

Предупреждения: Гранквист, 7; Шишкин, 28 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Смолов Федор
Комментарии (47)
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Shogun
1525110846
А за что тут давать трофей то, за мертвого Ари или дырявую защиту? Один парень писал, ну проиграет Локо в Питере и сыграет в ничейку с Арсеналом и мясо чемпион, мертвичина скучная у Локо в атаке, да и ссаться заметно идти вперед, сушилка одним словом, да и пенка сомнительная, цепляли друг другу за футболки
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УхоГорлоНос
1525111423
Сами скидываем чемпионство раскидали очки со всякими ахматами и прочими, как были командой 7ого места, так и остались, просто остальные в этом году не очень
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BRO_football
1525111557
Постой паровоз Не стучите, колёса Сёмин, нажми на тормаза
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gari69
1525111639
Постой паровоз--- мясные сядут
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insider_retro
1525112049
У кого-то прибавилось оптимизма, у кого-то нервно задёргалось веко, кто-то попробует найти свой расклад... А чемпик-то заиграл красками угасшей интриги и нарисовавшихся перспектив!..))
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BAIv
1525113268
с победой! второй гол хорошо лег .
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BAIv
1525113330
Локо удачи в следующей игре
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zigbert
1525114857
С чемпионством придется повременить.В Локомотиве явно не хватало Фернандеша. Видимо травма мешает ему проводить полный матч.
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Krossmen73
1525155830
Классный матч!Краснодар становится похожим на самого себя,на кононовский Краснодар.Наконец то заработали фланги,стали растягивать оборону соперника,появилась острота.При Шалимове как те молодые "бычки" пёрли к воротам через центр.Потому то результата и игры не было.Игра Рамиреса и Петрова очень понравилась.Да и остальные парни не подкачали.Федя - красавец!Краснодар однозначно его клуб.В других он так не раскрывался.ЛОКО же в очередной раз не впечатлил.Палыч бьётся,пытается выжать максимум из того винегрета что у него есть,но увы...Это не ТОТ ЛОКО начала 2000х. когда команда была по настоящему КЛАССНАЯ, умная,играющая,умеющая переломить практически любой матч в свою пользу.Это моё мнение.Думаю болельщики ЛОКО со стажем поймут про что я пишу.Ладно.Посмотрим что будет в итоге.Всё же гандикап у ЛОКО приличный...
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OfaZavr
1525161300
Краснодар с победой! молодцы, воспользовались ошибками Локо. интрига еще жива!
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