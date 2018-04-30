РФПЛ. Забитые в течение двух минут голы Смолова помогли «Краснодару» всухую обыграть «Локомотив»

Состоялся матч 28 тура РФПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Все голы встречи были забиты во втором тайме и одним футболистом. Их автором стал нападающий хозяев Федор Смолов.

Отметим, что в случае победы в Краснодаре москвичи стали бы чемпионами страны. Теперь получение этого звания как минимум отложено.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 66 (с пенальти); 2:0 – Смолов, 68.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра (Сулейманов, 68), Классон, Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.

Предупреждения: Гранквист, 7; Шишкин, 28 – нет.

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