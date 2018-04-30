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РФПЛ. «Динамо» и «Рубин» голов не забили

30 апреля 2018, 15:51
6

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в Москве в поединке 28 тура РФПЛ.

Матч между бело-голубыми и казанцами завершился без забитых мячей.

Чемпионат России. РФПЛ. 28 тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Панченко, 61), Шунич, Хольмен, Рауш, Соснин, Ташаев, Черных (Темников, 59), Тетте, Луценко (Марков, 46).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Камболов, Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Попов, Коновалов (Могилевец, 61), Азмун.

Предупреждения: Рауш, 26; Марков, 56 – Кузьмин, 17; Попов, 35; Подберезкин, 58.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин
Комментарии (6)
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FanatSerj
1525093492
концовка горячая, в стыки никто не хочет.
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insider_retro
1525094207
Завершился и хр... с ним!.. Такие матчи не остаются в памяти и не украшают чемпионат...
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Полная Канистра
1525099780
много од пропели про Бердыева преподнеся до небес но в этом сезоне что то песня и музыка ни как не звучит
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shinnik
1525100068
.."не забили...били..били.." (Радиостанция "Эхо Москвы".-Бейте лучше нас!)
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OfaZavr
1525103155
вполне закономерная ничья вытекающая из игры и возможностей обеих команд.
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zigbert
1525103811
Обе команды думается не против этого результата.
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