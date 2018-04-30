РФПЛ. «Динамо» и «Рубин» голов не забили

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в Москве в поединке 28 тура РФПЛ.

Матч между бело-голубыми и казанцами завершился без забитых мячей.

Чемпионат России. РФПЛ. 28 тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Панченко, 61), Шунич, Хольмен, Рауш, Соснин, Ташаев, Черных (Темников, 59), Тетте, Луценко (Марков, 46).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Камболов, Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Попов, Коновалов (Могилевец, 61), Азмун.

Предупреждения: Рауш, 26; Марков, 56 – Кузьмин, 17; Попов, 35; Подберезкин, 58.

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