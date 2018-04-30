Улье в 2007 году отговорил Бензема от перехода в «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Лиона» Жерар Улье рассказал, что в 2007 году отговорил нападающего «Реала» Карима Бензема, выступающего на тот момент за «ткачей», от перехода в «Тоттенхэм».

Специалист возглавлял французский клуб с 2005 по 2007 год. Форвард выступал за «Лион» с 2004 по 2009 год, после чего перебрался в Мадрид за 35 миллионов евро.

«Молодые футболисты все менее и менее терпеливы? Да.

Посмотрите на Бензема. В какой-то момент его хотел приобрести «Тоттенхэм». Он был искушен. Но игрок и его окружение послушали меня, и Карим остался в «Лионе». Два года спустя его подписал «Реал».

Сегодня молодые футболисты хотят денег сразу и играть в каждом матче», – сказал Улье.