Зобнин: «Кризис «Спартака» преодолен? Давайте говорить об этом после «Ростова» или даже «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0).

– Вы сегодня снова сменили несколько позиций, во втором тайме стали играть на правом фланге атаки. Как вам роль универсального футболиста?

– Да я уже привык на самом деле. Особой разницы нет, где играть. И в центре комфортно, и справа никаких сложностей не испытывал.

– Можно ли сказать, что после травмы колена вы уже набрали оптимальные кондиции?

– Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то пока еще не набрал. Это мое мнение.

– Кризис «Спартака» преодолен?

– Мне кажется, говорить об этом следует после «Ростова». Или даже после «Динамо».

Почему «Спартак» проиграл чемпионство