Каррера: «Пилипчук не прилетел на матч с «Амкаром»? Он поехал смотреть игру «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему помощник Роман Пилипчук не прилетел с командой на матч 28-го тура РФПЛ против «Амкара».

«Мой помощник поехал сегодня смотреть матч «Ростова». Нам через неделю играть с этой командой, поэтому я предпочел, чтобы мой помощник вживую посмотрел нашего следующего соперника.

Решения, которые я принимаю в распределении моих помощников, я не должен объяснять никому. Я так решил, что нам это нужно и все», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

За ходом матча «Амкар» – «Спартак» можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».