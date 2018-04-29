Игонин: «Иностранцы давно не дают результата в «Зените». Может, пора уже понять, что это тупик?»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин призвал петербургский клуб сменить философию и использовать собственные резервы.

«Как бы ни сыграли с ЦСКА, вряд ли Роберто Манчини останется в команде. Я бы вообще предпочел, чтобы клуб сменил философию. Начал подтягивать собственные резервы.

Приятнее, чтобы третье-четвертое место завоевал сосед по лестничной площадке, чем приехал бы очередной Халк – и взял золото. К тому же, иностранцы результата давно не дают. Не получилось раз, не получилось два. Может, пора уже понять, что это тупик?» – сказал Игонин.

На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 49 очков.