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  • Игонин: «Иностранцы давно не дают результата в «Зените». Может, пора уже понять, что это тупик?»

Игонин: «Иностранцы давно не дают результата в «Зените». Может, пора уже понять, что это тупик?»

29 апреля 2018, 13:24
16

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин призвал петербургский клуб сменить философию и использовать собственные резервы.

«Как бы ни сыграли с ЦСКА, вряд ли Роберто Манчини останется в команде. Я бы вообще предпочел, чтобы клуб сменил философию. Начал подтягивать собственные резервы.

Приятнее, чтобы третье-четвертое место завоевал сосед по лестничной площадке, чем приехал бы очередной Халк – и взял золото. К тому же, иностранцы результата давно не дают. Не получилось раз, не получилось два. Может, пора уже понять, что это тупик?» – сказал Игонин.

На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 49 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей
Комментарии (16)
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edw7777
1524998685
Во всем мире не тупик, а в России да. Не согласен! Не лучше ли золотая середина, когда в команде и наши и легионеры, как это делается в лучших клубах мира. Так ведь для этого трудиться надо и трудиться талантливо. В нашем футболе это делать, похоже, не умеют, а вот откаты брать с зарплат футболистов... здесь мы впереди планеты всей!
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prezent2017
1524999200
Паредес - тупик, а Заболотный - улица?
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Федя Кабак
1524999250
Скупают всех подряд, но команды по сути нет. Командной игры нет
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Обер-КанцлерЪ
1524999736
Если он про главного тренера - то согласен. А если про игроков - то всё дело в уровне этих иностранцев. Халк и Гарай - это разве тупик? А как же Данни, Ломбертс, Кришито??? Витсель и Хави Гарсия те же в принципе хорошего уровня были. Просто стоит признать, что афера с аргентинцами и Кончини была провалом. И вернуться к качественным трансферам, и взять на пост тренера Семака или Божовича!
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qawzsexdr
1525005062
Так это всех клубов наших касается
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DOCTOR PENALTY
1525005811
кое-кто никак не хочет ломать свой бизнес
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Zubo
1525008055
Мы разберёмся без некомпетентных неудачников что на делать
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nik55
1525016296
трудно с этим мнением не согласится -----но без легионеров будет полный 0
Ответить
shinnik
1525018682
Лёша,Лёша.. единственный нормальный капитан ,верный до сих пор..этому клубу..
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1525023646
Неправда, это довольно узкое мышление, иностранцы двигают Зенит вперёд, своей игрой, создавая конкуренцию, они делают росийскую лигу лучше
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