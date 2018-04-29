Кириченко: «Однажды после замены я не пожал руку Слуцкому. Было стыдно»

Бывший нападающий ФК «Москва» Дмитрий Кириченко рассказал о случае, который имел место между ним и некогда главным тренером «горожан» Леонидом Слуцким. Экс-игроку стыдно за свое поведение.

– Позволял ли я себе проигнорировать тренера после замены? Это было один раз в моей жизни – в «Москве». Тренером был Леонид Викторович Слуцкий. Помню этот случай: я ушел в раздевалку на эмоциях, потом остыл, переоделся, вернулся и извинился. Было действительно стыдно.

– Вернулись во время матча?

– Да, матч еще продолжался. Я остыл, мне было неприятно – я действительно чувствовал, что был неправ. Эмоции могут выйти из-под контроля, но лучше уйти в раздевалку, чем не пожать протянутую тренером руку.