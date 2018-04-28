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  • Маньяков: «Говорят, в «Зените» планируют прийти к власти Ротенберги. Президентом назначат Геркуса»

Маньяков: «Говорят, в «Зените» планируют прийти к власти Ротенберги. Президентом назначат Геркуса»

28 апреля 2018, 17:47
36

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в скором времени в санкт-петербургский «Зенит» может прийти нынешний президент московского «Локомотива» Илья Геркус.

– Имеют ли под собой основания слухи о переходе президента Ильи Геркуса в «Зенит»?

– Имеют. Говорят, что к власти в «Зените» могут прийти братья Ротенберги. Ни для кого не секрет, что Илья – «человек Ротенбергов». Петербуржец, работал в «Зените».

Для простых болельщиков Илья Леонидович – успешный на сегодняшний день футбольный функционер. «Локо» под его руководством идет первым. Все за господина Геркуса.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (36)
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insider_retro
1524927225
Маниакальная тяга Маньякова к маниакальным ребусам с маниакальным исходом... Но пояснил всё просто и по-народному... И источник солидный - "говорят"...
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iBragim2102
1524927477
Всё зависит от того, в какой команде, на скамейке, будет сидеть сын Роттенберга.
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Бриг
1524927750
Ротенберги уже хорошо однажды поработали с Динамо. До сих пор выкарабкиваются.
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giluxa1963
1524928448
евреи евреи кругом одни евреи
Ответить
андрей андреев
1524929378
Путин со своими дружками всё старается вытащить Зенит из ...,так и в стране((((
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prezent2017
1524929621
В руководстве Зени т так вор на воре. Зачем ему еще морковские? Перебор будет!
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Полная Канистра
1524929688
как тесно в мире стало кругом одни евреи хваткие а что другие не могут или рылом не вышли или очередь до них не подошла
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OfaZavr
1524930998
при таком раскладе Зенит точно рискует оказаться в лиге пониже)
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Alemann
1524931364
А Трахтенберг не ожидается? А вообще как можно слушать человека с такой фамилией?
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Татарин за ЦСКА
1524933922
Вот это конечно круто.Тогда,наконец-то Зенит будет в лидерах и саммым стабильным клубом ФНЛ.Ура,товарищи
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