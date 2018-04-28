Маньяков: «Говорят, в «Зените» планируют прийти к власти Ротенберги. Президентом назначат Геркуса»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в скором времени в санкт-петербургский «Зенит» может прийти нынешний президент московского «Локомотива» Илья Геркус.

– Имеют ли под собой основания слухи о переходе президента Ильи Геркуса в «Зенит»?

– Имеют. Говорят, что к власти в «Зените» могут прийти братья Ротенберги. Ни для кого не секрет, что Илья – «человек Ротенбергов». Петербуржец, работал в «Зените».

Для простых болельщиков Илья Леонидович – успешный на сегодняшний день футбольный функционер. «Локо» под его руководством идет первым. Все за господина Геркуса.