Облак: «Атлетико» отправляется домой с высоко поднятой головой»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак назвал потрясающим результатом итог первого полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» на выезде.

«Матч сразу же начал складываться непросто для нас, но мы забили важный мяч и можем ехать в Мадрид с высоко поднятыми головами. Это потрясающий результат», – заявил голкипер.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая.

Удаление за 10 минут. Против «Атлетико» сыграл судья