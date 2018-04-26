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    Удаление за 10 минут. Против «Атлетико» сыграл судья


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    Голосов: 5
    26.04.2018 22:35
    Он выгнал еще и Симеоне.

    В полуфинале Лиги Европы сошлись «Арсенал» и «Атлетико». Мадридцы отмечали день рождения, а Венгер проводил последний еврокубковый матч на «Эмирейтс». Жара пошла уже на первых минутах.

    Защитник «Атлетико» Врсалько получил две желтые карточки за 10 минут. Фолы он совершал жесткие и на карточку наиграл. Но две карточки за два нарушения? К арбитру Клеману Тюрпену есть вопросы. Особенно много их возникло у Диего Симеоне.

    При следующем фоле игрока «Арсенала» аргентинский тренер выдал судье много претензий. И тоже отправился на трибуны. Матч Симеоне смотрел у стенки, а его «Атлетико» продолжал отбиваться.

    Примерно так встретили оба удаления болельщики «Арсенала»:

    Лицо Врсалько тоже какое-то удивительное:

    Игроки «Атлетико» от таких решений оказались немного в шоке. Гризманн зачем-то рискнул у собственной штрафной и привез гол. Во втором тайме француз исправился и забил важный гостевой мяч. 1:1 – ничья, которая все равно в пользу Мадрида.

    За матчем можно было следить с помощью нашего текстового онлайна.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 28 апреля 2018, 13:32

      Что за бред ? Причём тут судья ??? Удаление было по делу . И Семионе погорячился . Кто мешал следить за языком . А Арсенал , даже при численном преимуществе , когда Атлетико не атаковал , умудрился пропустить .

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 28 апреля 2018, 11:28

      четки видно по губам, как симеоне называет судью шл%хой

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 28 апреля 2018, 05:47

      Видно,что судья чмо,на его женском лице это написано.Его самого надо было удалить.

      -1
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 28 апреля 2018, 00:58

      Думаю, что в ответном матче будет равная игра. Шансы команд равны.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 апреля 2018, 20:23

      красная по делу и симеоне тоже получил что захотел но вот английские чепушилы радовались удалением а их арсенал обосрался по сути вчера ! атлетико пройдет дальше !

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 27 апреля 2018, 11:24

      получил 1жк будь осторожнее

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 27 апреля 2018, 10:34

      молодая поросль ищет славы, паразитируя на имени клуба , пользуясь вниманием СМИ, прикованным к этим матчам, думаю по осени в матчах 2 или 3его раунда, где-нибудь на задворках европы , он бы такого не исполнял, Врсалько предоставил судье шанс на звезду - ОН ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ, а какая там шла минута, дело десятое..

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 апреля 2018, 10:17

      Мне нравится как судит Тюрпен, но не в таких вот случаях, водится за ним излишняя принципиальность. Он из тех, кто в игре всегда всё внимание притягивает к себе. Это не есть хорошо. Формально Врсалько наиграл на красную, но только формально. На месте Тюрпена 9 из 10 других известных судей не дали вторую ЖК, а жёстко бы предупредили, что следующий фол - удаление. Врсалько сам виноват, но вот так рубить с плеча - это неправильно тоже. С другой стороны, Тюрпен красиво разобрался во всех эпизодах с нырками Ляказетт и Ко - никаких липовых штрафных и пенальти. Всё чётко.

      1
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      Рейтинг: +528

      Dguffin 27 апреля 2018, 09:41

      Обе желтых - по делу. Чего ныть.

      Если это нарушение на жёлтую в конце матча, почему за такое не давать жёлтую в начале? Парень сам себе злобный буратино

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 апреля 2018, 09:06

      а в чем виноват судья в том что этот баран дважды сыграл грубо или в том что он это сделал до 10 минуты или где то написано что до 15 минуты удалять нельзя так что судья прав по правилам нарушил получи и не надо перекидывать вину игрока на судью

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