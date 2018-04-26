Удаление за 10 минут. Против «Атлетико» сыграл судья

Он выгнал еще и Симеоне.

В полуфинале Лиги Европы сошлись «Арсенал» и «Атлетико». Мадридцы отмечали день рождения, а Венгер проводил последний еврокубковый матч на «Эмирейтс». Жара пошла уже на первых минутах.

Защитник «Атлетико» Врсалько получил две желтые карточки за 10 минут. Фолы он совершал жесткие и на карточку наиграл. Но две карточки за два нарушения? К арбитру Клеману Тюрпену есть вопросы. Особенно много их возникло у Диего Симеоне.

twit text — Jonah Takalua (@Destaquito2) 26 апреля 2018 г.

При следующем фоле игрока «Арсенала» аргентинский тренер выдал судье много претензий. И тоже отправился на трибуны. Матч Симеоне смотрел у стенки, а его «Атлетико» продолжал отбиваться.

Примерно так встретили оба удаления болельщики «Арсенала»:

twit text — Ertuğrul Kalkan (@ErtugrulK_) 26 апреля 2018 г.

Лицо Врсалько тоже какое-то удивительное:

twit text — Revista El Balón (@RevistaElBalon) 26 апреля 2018 г.

Игроки «Атлетико» от таких решений оказались немного в шоке. Гризманн зачем-то рискнул у собственной штрафной и привез гол. Во втором тайме француз исправился и забил важный гостевой мяч. 1:1 – ничья, которая все равно в пользу Мадрида.

За матчем можно было следить с помощью нашего текстового онлайна.