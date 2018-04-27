Гризманн: «Атлетико» в хорошем положении перед ответной игрой»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Отдельно француз прокомментировал игру вратаря мадридской команды Яна Облака.

«Начало матча получилось безумным, многое случилось. Но сейчас мы в хорошем положении перед ответной игрой.

Хотим, чтобы болельщики поддержали нас, отдав все силы, чтобы мы вместе постарались выйти в финал.

Прямо сейчас Облак – лучший вратарь мира. Не потому, что он мой партнер по команде. Просто посмотрите на его сейвы и очки, которые он нам приносит», – сказал Гризманн.