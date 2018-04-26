Луис Энрике приведет с собой в «Арсенал» Наингголана

Экс-главный тренер «Барселоны» и «Ромы» Луис Энрике является одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «Арсенал» в следующем сезоне, придя на смену Арсену Венгеру.

В этом случае состав лондонского клуба с большой долей вероятности пополнит нынешний полузащитник римлян Раджа Наингголан. Трансферная стоимость бельгийского хавбека оценивается в 45 миллионов евро.

Наингголан выступает за «Рому» с 2014 года. Его действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до середины 2021 года.

В текущем сезоне футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забив в них четыре гола и сделав девять результативных передач.