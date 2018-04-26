Полузащитник «Марселя» Товен: «Главное не бежать впереди паровоза»

Полузащитник «Марселя» Флориан Товен назвал предстоящий полуфинальный матч Лиги Европы против «Зальцбурга» одним из самых важных в своей карьере.

«Безусловно, это очень важный матч. Является ли он самым главным в моей карьере? Сложно сказать, ведь у меня уже был финал чемпионата мира, пусть и на молодежном уровне.

В любом случае это крайне важный матч – еврокубковый полуфинал, первый для клуба за 14 лет. Думаю, что будет аншлаг. Мы должны сохранять концентрацию на протяжении всей встречи. Главное не бежать впереди паровоза.

Возможность сыграть в лионском финале, безусловно, очень привлекает, это еще один стимул, но сперва мы должны сделать все, чтобы выиграть полуфинальное противостояние. Предстоит захватывающая дуэль.

У нас были определенные проблемы с «Зальцбургом» на групповой стадии, но мы с нетерпением ждем завтрашнего поединка. На ждет еврокубковый полуфинал на родном стадионе, болельщики будут гнать нас вперед», – сказал Товен.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» – «Зальцбург» состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 3 мая.